In Moerdijk komt een ultrasnel en innovatief batterijopslagsysteem voor netstabilisatie

Batterijopslagsystemen

In energiesystemen met voornamelijk conventionele opwekking wordt momentreserve voornamelijk geleverd door de inertie van roterende massa’s van conventionele energiecentrales, bijvoorbeeld kolengestookte centrales. Naarmate conventionele productiecentrales worden vervangen door hernieuwbare energie, neemt het aantal roterende generatoren af. Batterijopslagsystemen kunnen dit verlies aan synchrone inertie in het elektriciteitsnet compenseren.

Op de Moerdijk Centrale installeert RWE drie lithium ijzer fosfaat batterijcontainers voor het batterijopslagsysteem, dat via de bestaande netaansluiting aangesloten wordt op het hoogspanningsnet. Dankzij een zeer reactieve regeltechnologie en omvormers met grid forming functionaliteit kan het batterijopslagsysteem onmiddellijk reservevermogen leveren. De grid forming eigenschap verwijst hier naar het vermogen om belangrijke functies over te nemen die traditioneel door conventionele energiecentrales worden uitgevoerd om een stabiel en betrouwbaar elektriciteitsnet te garanderen.

Na de ingebruikname eind 2024 zal het systeem 2 jaar lang getest worden. Tijdens deze pilotfase zal netbeheerder TenneT als partner van het project de technische eisen en de netconformiteitsprocedures voor de netvormende functie verder ontwikkelen.

Energietransitie

Als aanjager van de energietransitie ontwikkelt, bouwt en beheert RWE batterijopslagsystemen in de Verenigde Staten, Europa en Australië. Het bedrijf exploiteert momenteel batterijopslag systemen met een totale capaciteit van 0,7 gigawatt (GW) en heeft wereldwijd meer dan 1 GW aan projecten in aanbouw. RWE is van plan om de batterijopslagcapaciteit wereldwijd uit te breiden tot 6 GW in 2030, als onderdeel van haar ‘Growing Green’ strategie.

De batterijopslagfaciliteit in Moerdijk is de tweede batterij die RWE in Nederland bouwt: het bedrijf is begin dit jaar begonnen met de bouw van een batterijopslagfaciliteit in de Eemshaven, met een geïnstalleerd vermogen van 35 MW en een opslagcapaciteit van 41 MWh.