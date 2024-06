Zonnepanelen hebben hun best gedaan: record zonne-energie gehaald

Nu is het niet helemaal eerlijk om het zo te meten. Het is namelijk logisch dat er relatief meer zonne-energie wordt opgewekt. Er zijn namelijk nog steeds veel mensen die investeren in de panelen op het dak of in de tuin, naast bedrijven die ze op bijvoorbeeld grasland zetten. Er zijn dus meer panelen om zo’n record te vestigen. Tegelijkertijd is het positief dat het nu wel al 34 procent van de energie is die we gebruiken. Tel daarbij nog eens de windenergie op en grijze energie wordt al steeds minder groot.

Nederland koploper in zonnepanelen

Sowieso zijn we fanatieke zonnepaneelplaatsers in Nederland, we hebben gemiddeld 3,5 zonnepanelen per inwoner dat is wederom een record. Het wordt wel een stuk minder aantrekkelijk om zonnepanelen aan te schaffen dan eerst, want de regering wil eigenlijk van de salderingsregeling af. Ook zijn er energiebedrijven die eigenaren van zonnepanelen geld extra kosten rekenen omdat het net zo overbelast raakt. Het is dus een nogal dubbele situatie.