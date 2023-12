​Waarom je in het nieuwe jaar eens aan zonnepanelen moet denken

Een nieuw jaar voor de deur en dat betekent dat je de balans gaat opmaken: wat gaan we dit jaar doen qua vakanties, hoe ziet het financiële plaatje eruit nu de ziektekostenverzekering weer veranderd is en er misschien wat salarisverhogingen zijn binnen het huishouden? Heb je je ook al bedacht wat je denkt te gaan uitgeven in het nieuwe jaar? Je zou kunnen investeren in zonnepanelen.



Zonnepanelen

Zonnepanelen worden goedkoper en de markt trekt weer aan. Reden dus om eens te kijken of het iets voor jou is. We schreven recent al over zonnepanelen in de vorm van dakpannen, maar je kunt het ook wat normaler aanpakken met zonnepanelen bovenop de dakpannen te laten plaatsen. Misschien heb je geen idee naar wat voor een kostenplaatje je dan kijkt, en dat is ook waarom er diverse zonnepaneel-leveranciers zijn om je daarbij te helpen. Zonnepanelen Noord is daar een voorbeeld van.

Er zijn veel redenen om om advies te vragen over zonnepanelen. Ten eerste kun je ze niet zelf installeren: vakmensen zijn er speciaal om de panelen op je dak aan te brengen en dat is maar goed ook, want het is geen eenvoudige klus. Maar dat een expert ze moet komen installeren, betekent niet per se dat je het verder niet zelf kunt uitzoeken. Toch is het beter om advies te vragen in het algemeen.

Vraag het de expert

Zo is het ene dak het andere dak niet, is het goed om uit te puzzelen hoe veel panelen je wil en hoe ze moeten worden geplaatst. Maar niet alleen praktische informatie is belangrijk, ook het financiële plaatje. Een adviseur kan je aangeven hoe veel het ongeveer gaat kosten, en belangrijker nog: of er bijvoorbeeld bepaalde regelingen zijn waar je gebruik van kunt maken. Vergeet ook niet dat je huis meer waard wordt wanneer je die investering in zonnepanelen doet.

Het is niet je fulltime baan om uit te zoeken hoe het allemaal werkt, maar daarom is het fijn om even te gaan zitten met iemand wiens fulltimebaan dit wel is. Op die manier kom je snel tot een kostenplaatje, maar ook een idee van wat zonnepanelen je qua energie kunnen gaan opleveren. Het is nog steeds een spannende markt, de energiemarkt, waardoor het fijn is om zoveel mogelijk zelfvoorzienend te kunnen zijn.

Misschien toch niet

Maar, en dat is ook wel zo eerlijk, een adviseur kan je ook vertellen of het eigenlijk helemaal niet zo logisch voor je is om in zonnepanelen te investeren. Het is in de meeste gevallen een heel goed idee, maar als dat niet zo is, dan is het fijn als iemand die er verstand van heeft tegen je kan zeggen dat je het beter niet kunt doen. En beter nog: met een goede argumentatie. Soms is de dakconstructie niet goed of valt er te veel schaduw om goed zon te kunnen vangen.

Kortom, laat de keuze voor zonnepanelen niet alleen van jezelf afhangen, maar ook van het advies van iemand die daar verstand van heeft. Zo heb je het meest plezier van je panelen.