Rendement en opbrengst van zonnepanelen: deze factoren zijn van invloed

Zonnepanelen zijn een duurzame investering voor de toekomst. Om een optimaal rendement te behalen, is het belangrijk om de beste zonnepanelen te vinden voor jouw situatie. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met een aantal factoren die van invloed zijn op de opbrengst. Hoe groter het oppervlak en hoe meer zonnepanelen er op het dak liggen, hoe hoger de opbrengst zal zijn. Maar er zijn ook een aantal zaken van invloed waar wellicht niet direct aan wordt gedacht. In dit artikel worden de belangrijkste factoren besproken.

Richting en hellingshoek van de zonnepanelen

De positie van de zonnepanelen heeft veel invloed op de opbrengst. In Nederland leveren zonnepanelen die gericht zijn op het zuiden het hoogste rendement op. Gemiddeld 10% tot 15% meer dan panelen die gericht zijn op het oosten of het westen. Daarnaast is de hellingshoek van groot belang. In het ideale geval maken de zonnepanelen een hellingshoek van 30 tot 35 graden.

Vermogen van de zonnepanelen

Het vermogen van een zonnepaneel is afhankelijk van de kwaliteit en het systeem. De Wattpeak (Wp) kan een goede schatting geven van de gemiddelde opbrengst. Vermenigvuldig het aantal Wattpeak van de panelen met 0,85 om de verwachte opbrengst in kilowattuur (kWh) te berekenen.

Aantal zonuren en hoeveelheid zonlicht

Vanzelfsprekend is ook de zon een belangrijke factor. Hoe meer zonuren, hoe hoger de opbrengst. In de maanden mei t/m augustus ligt het gemiddelde aantal zonuren per dag het hoogst. Toch moet er niet worden vergeten dat zonnepanelen ook zonlicht opvangen bij bewolking. Hoeveel dit exact is, is afhankelijk van de lichtgevoeligheid van de zonnecellen.

Temperatuurgevoeligheid van de zonnecellen

De zonnecellen van een paneel zijn niet enkel gevoelig voor een bepaalde hoeveelheid licht, maar ook voor temperatuur. Over het algemeen wekken zonnepanelen minder op bij hele hoge temperaturen, omdat de elektriciteit dan minder goed wordt geleid.

Systeem van de zonnepanelen

Tot slot heeft het systeem van de zonnepanelen invloed op het rendement. Bij een netgekoppeld systeem wordt de opgewekte energie terug geleverd aan het stroomnet. Hierdoor levert het direct rendement op. Bij een autonoom systeem wordt de opgewekte energie lokaal opgeslagen totdat je het daadwerkelijk nodig hebt. Hiervoor zijn er zware accu’s (ook wel zonnebatterijen) nodig. Het is belangrijk om deze accu’s regelmatig te laten controleren en tijdig te vervangen. Wanneer het niet goed meer functioneert, kun je zonder stroom komen te zitten. Daarentegen is het wel fijn om een eigen buffer van energie op te bouwen.