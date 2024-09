IKEA komt met slimme plug die je energieverbruik meet

IKEA heeft in de Verenigde Staten zijn nieuwe slimme plug gelanceerd. Het apparaat heet Inspelning en we verwachten hem ook in Nederland, al is de gadget nog niet op de Nederlandse IKEA-site te vinden.

IKEA Inspelning

Inspelning betekent iets wat op tape is opgenomen. Best een toffe naam, want IKEA neemt op wat je stroomverbruik is. Ideaal om met je partner die eeuwige discussie over het in het stopcontact laten van de iPhone-lader voor eens en altijd op te lossen. Je kunt ook meten hoeveel stroom je föhn gebruikt of je televisie: alles met een stopcontact kan eerst in de Inspelning worden gestoken en dan in het stopcontact, waarop vervolgens gemeten wordt hoe het ervoor staat.

Dat is echter niet het enige wat er met deze gadget kan. Je kunt er namelijk ook een dom apparaat slim door maken. Wil je bijvoorbeeld dat een bepaalde lamp altijd op een bepaald moment aan- en uitgaat, dan kun je ook dat regelen met je Inspelning. Het werkt dus zowel als een slimme stekker als een manier om te checken hoe hevig het verbruik van een apparaat is.

Inzicht in je energie

IKEA’s gadget werkt op zichzelf: maar voor de energieverbruiksmogelijkheden heb je er wel een Dirigera-smarthomehub voor nodig. Die kost 49,99 euro en je kunt ook andere smarthome-producten van de Zweedse meubelgigant erop aansluiten. En je kunt ook meerdere slimme stekkers kopen en die allemaal koppelen om zo een smarthome te creëren van ‘domme’ apparaten. Je kunt er ook de IKEA slimme afstandsbediening bij gebruiken om ze aan of uit te zetten: dat kan met maximaal 10 apparaten tegelijk.

Inspelning werd al lang geleden in de IKEA Home Smart-app gespot, maar het duurde even voordat het in levende lijve verscheen. Hij werd bovendien tegelijk bij de FCC in Amerika aangegeven voor certificering als de Tretakt: Tretakt is al sinds maart in Europa uit. Inspelning is uiteindelijk in mei aangekondigd door IKEA en zou in oktober verschijnen, maar in de Verenigde Staten hebben ze dus de primeur al in september, zo blijkt.

Geld besparen

Het apparaat kost in de Verenigde Staten 11,99 dollar, wat waarschijnlijk in Nederland ongeveer op datzelfde bedrag in euro uitkomt. Dat is niet slecht voor een apparaat dat je in principe energiebesparingen kan opleveren: het maakt je immers bewust van de hoeveelheid energie die een gadget verbruikt (en dus ook hoeveel geld je eraan kwijt bent). Dan is het natuurlijk nog wel aan jou om er ook anders mee om te gaan, maar het inzicht is al wat waard.

IKEA is lekker bezig met zijn smarthome-producten, maar ook met andere dingen. Zo test het momenteel een tweedehands-IKEA-marktplaats en kwam het met gamermeubelen en virtuele medewerkers in een IKEA in Roblox.