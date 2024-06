Zo denken Nederlandse datacenters energie te kunnen besparen

Hoe meer we vragen en willen van computers en smartphones, hoe meer energie het kost. AI kost bijvoorbeeld over het algemeen veel kracht van onder andere datacenters, die grote energieslurpers zijn. Vertegenwoordigers van de datacenters in Nederland hebben nu de koppen bij elkaar gestoken om energie te besparen.

Datacenter

Het is één van de grote punten van kritiek als er weer een datacenter bijkomt: ze gebruiken enorm veel energie en dat maakt het niet bepaald duurzame plekken. Het kan beter. Veel beter. Vaak doen bedrijven achter de datacenters beloften die niet volledig worden waargemaakt om op die manier de gemeente over te halen om een datacenter toe te laten: dat is althans wat omwonenden vaak zeggen. Hoe dat precies zit, heeft vele kanten, maar het staat buiten kijf dat datacenters enorm veel energie verbruiken en daarin kunnen verbeteren.

De datacenterbranche in Nederland heeft een plan bedacht waarmee meer energie zou worden bespaard dan een miljoen zonnepanelen bij elkaar. De aanpak houdt onder andere in dat de servers niet constant op volle capaciteit draaien: “Het grootste deel van het gebruik van elektriciteit binnen een datacenter -ruim 80%- wordt ingezet ten behoeve van de IT-apparatuur. Door servers in te stellen op geautomatiseerd energiebeheer kan gemiddeld 10% worden bespaard op het totale energiegebruik in datacenters.“

Het datacenter verbruikte vorig jaar 83 miljoen liter water, terwijl dit beperkt zou blijven tot maximaal 20 miljoen liter.

Windmolens

De aanpak komt niet vanzelf, maar vanuit de overheid een wet over datacenters, namelijk dat ze het energiebeheer van de servers moeten automatiseren. Zo wordt hopelijk voorkomen dat de servers steeds op de superstand staan, terwijl ze helemaal niet altijd heel veel taken te verwerken hebben. De energie van een miljoen windmolens is flink: één windmolen à 3MW kan in principe 6,5 kWh per jaar produceren: dat is goed voor 2100 huishoudens. Aan de andere kant verbruiken datacenters in Nederland 3,7 miljard kilowattuur (TWh) en zijn ze goed voor 3,3 procent van het Nederlandse stroomverbruik. Volgens de datacenters zelf verbruiken ze zoveel dat een kleine aanpassing al flink scheelt. Wat er in werkelijkheid over een jaar wordt verbruikt, dat zal echter pas echt antwoord geven op de vraag of dat klopt.