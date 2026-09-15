Young Ones is heel leuk, maar als je zelf even los wil gaan op je eigen muziek, dan is het feit dat je je Spotify ook voor je kinderen gebruikt ineens een stuk minder leuk. Dat gaat nu veranderen, want de muziekstreamingdie nst lanceert de mogelijkheid om kindermuziek niet in de Spotify-smaak van ouders te laten meegaan.

Kindermuziek uit je Spotify-playlist

Gratis gebruikers van de app en Premium-leden hebben allemaal nu de optie om kindermuziek uit het smaakprofiel te halen. Het werkt op dit moment alleen nog in de mobiele versie van Spotify. Ouders gebruiken vaak hun eigen account om hun kind muziek te laten luisteren en dat maakt het heel vervelend wanneer je zelf naar de muziek wil luisteren waar jij van houdt. Vaak gaat het ook mis door bijvoorbeeld de televisie die aan een bepaald account gelinkt is.

Geen kindermuziek in je smaakprofiel

Spotify heeft een nieuw schuifje waarmee je kunt aangeven dat kindermuziek uit je muziekprofiel moet wegblijven. Het gaat daarbij om liedjes uit films, televisieserie, maar ook echt Hop Marjanneke-achtige kinderliedjes en andere muziek die duidelijk voor kinderen is gemaakt.

Dat is ook meteen goed nieuws voor je Wrapped, want die bevat dan ook niet al die Baby Shark-achtige beats . Bovendien gaat deze functie met terugwerkende kracht in, wat betekent dat je ook kindermuziek die dit jaar eerder is geluisterd uit je profiel -en dus je Wrapped- elimineert.

Het is trouwens weer bijna tijd dat de Wrapped, ja, wrapped is: dit zou Spotify altijd op 31 oktober doen, dus het is afwachten of dat nog steeds klopt. Wel heb je dus nog anderhalve maand om te zorgen dat je Wrapped meer naar je zin wordt.