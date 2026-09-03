NASA heeft Axiom wel mooie ruimtepakken laten maken (met een vleugje Prada), maar nu blijkt dat daar toch nog iets aan moet veranderen voor ze met de Artemis IV-missie meekunnen. NASA gaat het design toch een beetje aanpassen.

NASA's ruimtepak

NASA wil een eenvoudiger ruimtepak gebruiken voor zijn initiële missies naar het maanoppervlak. Het wil graag dat de mens in 2028 weer voet op de maan zet en daarvoor moet het allemaal wat eenvoudiger, zodat de pakken sneller af zijn. NASA gaat het niet zelf doen, maar gaat met Axiom Space om tafel om de door dat bedrijf geïntroduceerde ruimtepakken aan te passen.

Het Sortie Suit wordt gemaakt om de initiële landing mogelijk te maken. Het is nog onbekend welke lander hiervoor precies wordt gebruikt, want zowel SpaceX als Blue Origin hebben de opdracht gekregen om met een eigen lander te komen. Het idee is dat de massa van het nieuwe ruimtepak wat omlaag gaat, het een minder complex pak is en de interfaces tussen de ruimtepakken en de maanlanders worden aangepast. Het is belangrijk, want er zit haast achter: NASA wil voorkomen dat China eerder weer mensen op de maan zet.

Maanmissie

Er werd een tijdje gedacht dat NASA niet voor 2030 mensen op de maan zou zetten, maar dat lijkt nu toch wel anders te liggen. Het heeft ook al wat dingen geschrapt om andere processen te kunnen versnellen, zoals de Lunar Gateway. Ook werkt het heel fanatiek samen met private bedrijven om zo te zorgen dat het maar zo snel mogelijk naar de maan kan. Waar echter veel elementen van de maanmissie aa meerdere private bedrijven zijn uitbesteed, daar heeft NASA voor de ruimtepakken maar één bedrijf uitgekozen: Axiom Space . Vier jaar geleden deed Collis Aerospace ook een tijdje mee met de race, maar uiteindelijk liep die zo achter op schema, dat alleen Axiom ermee mocht doorgaan.

Axiom en NASA komen 6 keer per week bijeen om onder andere te bespreken wat nu precies mogelijk is en wat het schema is. Sortie Suit is hier ook uit voortgekomen, wat dus een versimpelde versie is van het oorspronkelijk gepresenteerde ruimtepak, dat AxEMU heet. Het is mogelijk niet alleen een ‘haast’-kwestie: waarschijnlijk heeft NASA ook niet per se extreem veel budget om de AxEMU te maken. De ruimtepakken zijn duur, omdat ze veel aan moeten kunnen, zoals een zestal ruimtewandelingen die vrij kort na elkaar zouden plaatsvinden. Ook moet het pak wel flexibel zijn zodat de astronauten mobiel kunnen blijven.

Wanneer het versimpelde Sortie Suit beschikbaar komt is nog onbekend, maar er wordt dus wel hard gewerkt om deze binnen niet al te lange tijd klaar te hebben.