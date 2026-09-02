Steeds meer mensen nemen hun werk mee op reis. Waar remote werken tijdens de coronaperiode voor velen begon als een noodoplossing, is het inmiddels uitgegroeid tot een blijvende verandering in hoe we werken én reizen.

Voor een groeiende groep professionals vervaagt de grens tussen werk en vakantie. Een paar weken vanuit een appartement aan zee werken, tussendoor een lunch op een zonnig terras en na werktijd een wandeling langs de kust. Het klinkt als een droom, maar voor duizenden Europeanen is het inmiddels de realiteit.

Eén stad profiteert daar opvallend sterk van: Málaga.

De Zuid-Spaanse kuststad groeide de afgelopen jaren uit van populaire vakantiebestemming tot een van de meest besproken hubs voor remote workers en digital nomads in Europa. En alles wijst erop dat die ontwikkeling zich in 2026 alleen maar verder zal versnellen.

Werken op afstand is definitief ingeburgerd

Hoewel veel bedrijven medewerkers inmiddels weer vaker op kantoor verwachten, is flexibel werken niet meer weg te denken.

Uit verschillende internationale onderzoeken blijkt dat werknemers hybride werken inmiddels als een belangrijke arbeidsvoorwaarde zien. Voor werkgevers biedt het kansen om talent aan te trekken, terwijl werknemers meer vrijheid krijgen om werk en privéleven op hun eigen manier in te richten.

Dat heeft geleid tot een nieuwe vorm van reizen: de workation.

Waar vakanties vroeger vooral draaiden om volledig loskoppelen van werk, combineren steeds meer professionals beide werelden. Een verblijf van twee weken wordt een maand. Een vakantiehuis verandert tijdelijk in een kantoor. En een stabiele wifi-verbinding wordt soms belangrijker dan een zwembad.

Waarom juist Málaga?

Málaga heeft een aantal eigenschappen die bijna perfect aansluiten op wat remote workers zoeken.

Het klimaat speelt uiteraard een belangrijke rol. Met meer dan 300 zonnige dagen per jaar behoort de stad tot de meest aantrekkelijke bestemmingen van Europa voor mensen die tijdelijk willen ontsnappen aan regenachtige winters of grijze werkdagen.

Maar zon alleen is niet genoeg. Málaga heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in digitale infrastructuur, coworkinglocaties en internationale bereikbaarheid. Dankzij de internationale luchthaven zijn tientallen Europese steden rechtstreeks verbonden met de regio.

Daarnaast ligt het prijsniveau, ondanks recente stijgingen, nog steeds lager dan in veel andere populaire hubs voor remote workers.

Dat maakt de stad aantrekkelijk voor zowel freelancers als werknemers van internationale bedrijven.

Van vakantieoord naar tech-hub

Wat Málaga onderscheidt van veel andere zonnige bestemmingen is de groeiende technologiesector.

Steeds meer techbedrijven openen er kantoren of innovatiecentra. Daardoor ontstaat een ecosysteem waarin ondernemers, ontwikkelaars, marketeers en andere kenniswerkers elkaar makkelijker ontmoeten.

Voor digital nomads is dat aantrekkelijk. Naast een fijne werkplek zoeken zij vaak ook een netwerk van gelijkgestemden.

Coworkingruimtes, startup-evenementen en internationale bijeenkomsten maken het eenvoudiger om contacten op te bouwen en zakelijke kansen te ontdekken.

Juist die combinatie van levenskwaliteit en professionele mogelijkheden maakt Málaga bijzonder.

De opkomst van langere verblijven

Voor reisplatforms verandert hierdoor ook het boekingsgedrag. Waar een hotelverblijf vroeger vooral draaide om een weekend of een week vakantie, zien platforms steeds vaker langere verblijven.

Accommodaties worden geselecteerd op andere criteria dan voorheen. Niet alleen de locatie is belangrijk, maar ook zaken als:

snelle wifi

een werkplek

rustige omgeving

goede bereikbaarheid

keukenfaciliteiten

Daardoor verschuift de vraag steeds vaker van traditionele hotelkamers naar appartementen en vakantiewoningen die geschikt zijn voor langere periodes.

Wat betekent dit voor Booking.com?

Voor platforms als Booking.com betekent de remote work-trend een interessante verschuiving. De moderne reiziger zoekt niet langer alleen een plek om te slapen. Accommodaties moeten steeds vaker aansluiten op een levensstijl waarin werken, wonen en reizen samenkomen.

Daarom zien we dat filters, aanbevelingen en zoekfuncties steeds slimmer worden. Platforms proberen beter te begrijpen wat reizigers daadwerkelijk nodig hebben tijdens langere verblijven. Een gezin zoekt immers iets anders dan een digital nomad die vier weken vanuit Spanje werkt.

Het nieuwe Bali van Europa?

Jarenlang gold Bali als dé bestemming voor digital nomads. De combinatie van lage kosten, mooi weer en een grote internationale community trok honderdduizenden remote workers aan.

In Europa lijkt Málaga inmiddels een vergelijkbare positie te veroveren. De stad biedt veel van dezelfde voordelen, maar dan dichter bij huis. Zonder lange vluchten, grote tijdsverschillen of complexe visumprocedures.

Voor Nederlanders, Belgen en andere Europeanen wordt het daardoor steeds aantrekkelijker om tijdelijk vanuit Zuid-Spanje te werken.

Niet zonder uitdagingen

De groei van remote work brengt ook nieuwe vraagstukken met zich mee. In verschillende Europese steden groeit de discussie over stijgende huurprijzen en de impact van digital nomads op de lokale woningmarkt.

Lokale overheden zoeken daarom naar een balans tussen economische kansen en leefbaarheid voor inwoners. Málaga vormt daarop geen uitzondering.

Tegelijkertijd levert de komst van internationale kenniswerkers ook nieuwe investeringen, meer bestedingen en extra werkgelegenheid op. De uitdaging voor steden wordt om die groei op een duurzame manier te begeleiden.

De toekomst van werk en reizen

Wat in Málaga gebeurt, laat zien hoe sterk de reiswereld verandert. Reizen draait steeds minder uitsluitend om ontspanning. Voor een groeiende groep mensen wordt het een verlengstuk van hun dagelijkse leven.

Werk, vrije tijd en technologie raken steeds verder met elkaar verweven. Daardoor ontstaat een nieuw type reiziger: iemand die niet kiest tussen werken en reizen, maar beide combineert.

En juist daarom lijkt Málaga uitstekend gepositioneerd om uit te groeien tot de remote work-hoofdstad van 2026.