NASA gaf gisteren al de brui aan de reddingsoperatie van de Swift en vandaag wordt bekend dat ESA ook stopt met investeren in een ander project. Althans: het is Arianespace dat aangeeft dat de geplande upgrades voor de raket worden geannuleerd. En dat kan veelbetekenend zijn.

Ariane 6

Ariane 6 maakte twee jaar geleden zijn debuut en is inmiddels 8 keer gelanceerd. De raket is een joekel: hij heeft een capaciteit van meer dan 20 metrische ton. Maar, misschien nog wel specialer: het heeft eigenlijk bijna geen kinderziektes, waardoor de lancering enorm soepel verliep. Dat komt echter ook met zijn prijs, zo blijkt, want de toekomst van Ariane 6 is minder rooskleurig: ESA zou geen middelen meer willen reserveren om de raket te verbeteren.

Er zouden Block 3-upgrades komen, maar die zijn stopgezet. Dat betekent dat ICARUS er niet komt: dat was een bouwwerk voor bovenop de raket gemaakt van koolstofcomposiet. En dat die er niet komt is vervelend: het betekent dat de wetenschappelijke missie van ESA om een sonde naar ijsmaan Enceladus van Saturnus te sturen dus niet doorgaat.

90 miljoen euro per lancering

Ariane 6 kan nog wel worden gebruikt, maar het is de vraag of dat nog lang doorgaat, als er geen liefde, aandacht en energie meer in wordt gestoken. Dat terwijl Ariane 6 ervoor heeft gezorgd dat Europa toegang had tot de baan om de aarde, zodat het plaatsen van belangrijke satellieten in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne gewoon konden doorgaan en dat ook niet via SpaceX hoefde.

Ariane 6 zou als grootste probleem hebben dat lanceringen duur zijn: denk aan zo'n 90 miljoen euro, al is dat een schatting. Het heeft wel wat klanten om bij te dragen in de kosten, maar waarschijnlijk gaat er ook heel veel geld 'verloren'. Europa investeerde al zo'n 3,6 miljard euro in de ontwikkeling van de Ariane 6-raket en de lanceringslocatie in Frans-Guyana.

Het plan is momenteel nog wel om Ariane 6 in totaal 10 keer te lanceren per jaar, dus het is zeker geen afgeschreven project, maar we houden ons hart vast voor als er problemen ontstaan.