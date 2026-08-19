Het is SpaceX gelukt om zijn verloren raket terug te krijgen. Het had wel wat voeten in aarde, want het gevaarte lag al 24 dagen in de oceaan. De splashdownzone in de Indische Oceaan werd goed gebruikt, maar nu is Starship via Christmaseiland terug op het droge.

Starship teruggevonden

Het gevaarte kwam in de zee neer op 24 juli, maar is nu dus teruggevonden en weer naar het land gehaald. De verwachting is dat het geheel al flink gedesintegreerd is, maar ze willen er toch graag onderzoek op uitvoeren. Het hitteschild moet bijvoorbeeld worden gecheckt, al zijn er ook veel sensoren en camera’s, plus boeien en drones die meer kunnen prijsgeven over hoe de splashdown in zijn werk ging. Er zijn zoveel gegevens, dat er nog heel wat research op kan worden losgelaten.

Er zijn inmiddels 13 vluchten van Starship geweest en het is natuurlijk interessant om te zien wat ermee gebeurt na een ruimtereisje. Bovendien is SpaceX verantwoordelijk voor het bergen van het wrak, dus moet het het het sowieso uit de zee vissen. Daarnaast zet het hoog in op het hergebruik van zijn ruimte-apparatuur, al kunnen we ons voorstellen dat drie weken op zee het geheel niet echt goed hebben gedaan. Starship is nu in één stuk terug en dat is top, zeker omdat het ook nog met een bergingsschip honderden kilometers ver heeft gesleept.

Maar nog niet thuisgebracht

Het is alleen nog de vraag hoe het ruimteschip naar Starbase in Zuid-Texas zal komen, want dat is meer dan 16.000 kilometer. Het is ook nogal een gevaarte: meer dan 52 meter lang met een diameter van 9 meter. Het idee is dat Starship voortaan gewoon meteen in Texas kan worden geborgen, omdat hij na lancering moet worden opgevangen. Ook kan er dan makkelijker voor hergebruik worden gekozen. Iedereen die dichtbij de zee woont weet het: het zeewater zorgt er uiteindelijk voor dat dingen snel achteruitgaan en er corrosie optreedt. Dat blijft ook ruimtevaartuigen niet bespaard. Bovendien kantelde het gevaarte ook nog in dit geval, waardoor er veel schade bij kwam kijken.

Elon Musk was bang dat het schip niet goed geborgen kon worden, maar dat blijkt toch mee te vallen. Wat vooral belangrijk is, dat is het hitteschild. Hoe hebben die 18.000 keramische tegels het volgehouden? Ze moeten na elke vlucht worden vervangen, maar SpaceX streeft ernaar om dat te elimineren en zelfs meerdere lanceringen van Starship per dag uit te voeren. Volgens Musk is het hitteschild het meest urgente onopgeloste probleem van Starship. Maar hij zei ook dat dit probleem opgelost zou zijn. Daar horen we vast binnenkort meer over, als Starship eindelijk weer op zijn thuisbasis is.