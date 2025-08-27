SpaceX viert een succesvolle tiende Starship-lancering

SpaceX heeft de laatste tijd wat hobbels en bobbels moeten overwinnen, en dat betekent in de ruimtevaart vooral explosies en mislukte lanceringen. Het leek even alsof de tiende lancering niet al te veel geluk had, want het geplande testmoment van zondag ging niet door, maar het is toch gelukt.
De gigantische Starship-raket is dinsdagavond alsnog succesvol vertrokken en hierbij zijn twee nieuwe mijlpalen bereikt, wat na meerdere mislukkingen een prettig gevoel moet zijn voor de mensen bij SpaceX. Het 122 meter hoge gevaarte vertrok succesvol dankzij 33 Raptor-motoren en werd succesvol losgetrokken na drie minuten.
Er werd ook iets nieuws getest: de Super Heavy schakelde expres de motoren uit voor hij landde en ging juist over naar de back-up-motoren. Dat wordt zeker niet de standaard, maar is wel een goede voor de engineers om te testen: je moet immers ook weten of een veilige landing kan worden bereikt als het apparaat op zijn ‘laatste strohalm’ werkt. Dat bleek prima in orde, want het gevaarte plonsde geheel volgens plan in de Golf van Mexico.
Starship is de ruimte in geweest en lanceerde daar acht Starlink-satellieten. Dat was eerder nog niet gelukt, hoewel er wel satellieten werden meegenomen in eerdere testvluchten. Goed nieuws dus, dat het SpaceX hiermee lukt om Starlink verder uit te breiden. Het nieuwe hitteschild van de Starship kon ook meteen worden getest toen het de atmosfeer weer inkwam. De hele test lang was er volop communicatie tussen de raket en de mensen op de grond. Een heel succesvolle test dus.
En die goede test is ook een bewijs aan NASA, waarmee SpaceX belangrijke contracten heeft. Het moet er onder andere voor zorgen dat er straks weer mensen op de maan worden gezet. Het was dan ook lang de vraag of het SpaceX wel ging lukken om alles voor half 2027 in kannen en kruiken te hebben, maar de afgelopen dag heeft veel goede hoop gegeven. Al moet er uiteraard nog wel weer worden getest. Sowieso was Musk van plan om enorm veel lanceringen te doen dit jaar, maar dat is door de ongelukken hier en daar niet helemaal van de grond gekomen.
De volgende stap is een nieuwe lancering waarbij Starship in de baan rond de aarde komt. Dit zou op 6 september moeten gebeuren, maar natuurlijk alleen als het weer het toelaat, en het materiaal in orde blijft.