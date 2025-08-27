SpaceX viert een succesvolle tiende Starship-lancering

SpaceX heeft de laatste tijd wat hobbels en bobbels moeten overwinnen, en dat betekent in de ruimtevaart vooral explosies en mislukte lanceringen. Het leek even alsof de tiende lancering niet al te veel geluk had, want het geplande testmoment van zondag ging niet door, maar het is toch gelukt.

Starship-succes

De gigantische Starship-raket is dinsdagavond alsnog succesvol vertrokken en hierbij zijn twee nieuwe mijlpalen bereikt, wat na meerdere mislukkingen een prettig gevoel moet zijn voor de mensen bij SpaceX. Het 122 meter hoge gevaarte vertrok succesvol dankzij 33 Raptor-motoren en werd succesvol losgetrokken na drie minuten.

Er werd ook iets nieuws getest: de Super Heavy schakelde expres de motoren uit voor hij landde en ging juist over naar de back-up-motoren. Dat wordt zeker niet de standaard, maar is wel een goede voor de engineers om te testen: je moet immers ook weten of een veilige landing kan worden bereikt als het apparaat op zijn ‘laatste strohalm’ werkt. Dat bleek prima in orde, want het gevaarte plonsde geheel volgens plan in de Golf van Mexico.