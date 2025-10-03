03.10.2025
Samsung en OpenAI gaan samenwerking aan voor Stargate-project

OpenAI – de maker van ChatGTP – heeft een samenwerking aangekondigd met twee van grootste leveranciers van geheugenchips ter wereld: de Zuid-Koreaanse bedrijven Samsung en SK Hynix. Deze bedrijven gaan geheugenchips leveren die gebruikt gaan worden voor het gigantische Stargate-initiatief. Dat project heeft als doel de toekomstige AI-infrastructuur van de Verenigde Staten en uiteindelijk ook andere landen te creëren via datacentra.

Eerder deze week werd de intentieverklaring getekend tussen OpenAI en Samsung Electronics, Samsung SDS, Samsung C&T, Samsung Heavy Industries en SK Hynix voor de strategische partnerschappen. Het doel daarbij is de wereldwijde AI-datacenterinfrastructuur te versnellen en samen toekomstige technologieën te ontwikkelen.

OpenAI

Drijvende datacentra

OpenAI verwacht dat het 900.000 DRAM-wafers per maand nodig gaat hebben voor het Stargate-project – en Samsung en SK Hynix gaan daarin leveren. Daarbij ondersteunt Samsung OpenAI via zijn volledige portfolio van halfgeleiders om zo de AI-workflow tegemoet te komen.

Samsung wil samen met OpenAI ook datacentra in Zuid-Korea ontwikkelen om zo AI-diensten aan bedrijven te leveren. Daarbij wordt de nadruk gelegd op de mogelijkheid voor drijvende datacentra. Deze zouden een aantal voordelen hebben ten opzichte van reguliere datacentra. Zo nemen ze logischerwijs geen ruimte op het land in beslag en zouden ze minder CO2-uitstoot hebben.

Stargate

Het Stargate-initiatief is een samenwerking tussen partijen als OpenAI, SoftBank en MGX. Het doel is om de komende jaren zo’n 500 miljard Amerikaanse dollars te investeren in de bouw van AI-infrastructuur in de VS. Denk aan datacentra, rekenkracht in de vorm van onder andere GPU’s en energievoorziening.

Young man engaged in artificial intelligence research while using a laptop and smartphone in a modern office space

Op die manier moet AI-training en -gebruik op uitermate grote schaal mogelijk worden gemaakt. Bijkomend voordeel is dat er naar schatting honderdduizenden banen door worden gecreëerd, zowel voor de bouw van de datacentra als het onderhouden en runnen ervan.

Belangrijke samenwerking

Na de aankondiging van de samenwerking schoten de aandelen van zowel Samsung als SK Hynix omhoog. Kunstmatige intelligentie is op dit moment hét toverwoord in de tech- en zakenwereld en het Stargate-initiatief van OpenAI is een van de grootste projecten binnen dit segment. Voor Samsung en SK Hynix is deze samenwerking dan ook een belangrijke deal om de toekomst van de bedrijven veilig te stellen.

De deal is ook belangrijk voor Zuid-Korea – waar Samsung en SK Hynix vandaan komen – aangezien het land uit wil groeien tot een van de drie wereldwijde leiders binnen AI. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung was dan ook aanwezig bij het beklinken van de deal.

Humans are using laptops and computers to interact with AI, help

OpenAI timmert aan de weg

OpenAI heeft de afgelopen weken diverse grootschalige deals en nieuwe projecten aangekondigd. Zo investeert Nvidia tot maximaal 100 miljard dollar in het bedrijf in ruil voor flink wat aandelen in OpenAI. Daarnaast kondigde het bedrijf onlangs Pulse aan, een soort AI-agent die van alles voor je uitzoekt terwijl je slaapt, en Sora 2, een nieuwe versie van de videogenerator van de AI-dienst.

