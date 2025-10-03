Samsung en OpenAI gaan samenwerking aan voor Stargate-project

Drijvende datacentra

OpenAI verwacht dat het 900.000 DRAM-wafers per maand nodig gaat hebben voor het Stargate-project – en Samsung en SK Hynix gaan daarin leveren. Daarbij ondersteunt Samsung OpenAI via zijn volledige portfolio van halfgeleiders om zo de AI-workflow tegemoet te komen.

Samsung wil samen met OpenAI ook datacentra in Zuid-Korea ontwikkelen om zo AI-diensten aan bedrijven te leveren. Daarbij wordt de nadruk gelegd op de mogelijkheid voor drijvende datacentra. Deze zouden een aantal voordelen hebben ten opzichte van reguliere datacentra. Zo nemen ze logischerwijs geen ruimte op het land in beslag en zouden ze minder CO2-uitstoot hebben.

Stargate

Het Stargate-initiatief is een samenwerking tussen partijen als OpenAI, SoftBank en MGX. Het doel is om de komende jaren zo’n 500 miljard Amerikaanse dollars te investeren in de bouw van AI-infrastructuur in de VS. Denk aan datacentra, rekenkracht in de vorm van onder andere GPU’s en energievoorziening.