Het ruimtebedrijf van Elon Musk wordt rijker van wat het op aarde doet dan in de ruimte. SpaceX verdient meer geld aan kunstmatige intelligentie dan aan zijn initiatieven in de ruimte. Toch is het onderaan de streep nog steeds een verliesmaker.

SpaceX verdiende lekker aan AI: de omzet ging x3 naar 2,6 miljard dollar vergeleken met een jaar eerder. Dat is ook niet zo vreemd als je kijkt naar de contracten die het in de wacht sleepte met onder andere Anthropic, Google en de Amerikaanse overheid. Het gaat om gigantische contracten waarin SpaceX de rekenkracht en cloud moet gaan bieden voor de AI-ambities van deze organisaties. Het wil niet voor niets datacenters in de ruimte gaan bouwen. Het is momenteel namelijk ook erg veel geld kwijt aan zijn AI-infrastructuur.





Er is de afgelopen periode voor Starlink-klanten wel het een en ander veranderd. Zo wordt er een bedrag gerekend voor de huur van de antenne en is het roaming-abonnement beperkter geworden qua het aantal landen waarin je online kunt. Het is dus wel degelijk wat aan het terugschroeven, maar daarmee kan het uiteindelijk dus weer meer geld verdienen. En dat kan het goed gebruiken, want het wil uiteindelijk natuurlijk uit die min komen.

Verder was het op andere gebieden ook een drukte van jewelste voor het bedrijf: het lijfde xAI en X in, het ging de beurs op en dan was er nog de CEO die bizar rijk werd, met alle kritiek van dien. En dan is het dus ook nog verlieslijdend: het verloor 1,5 miljard dollar in een kwartaal. Het bedrijf ziet zichzelf als een organisatie met drie pilaren: de ruimte, AI en connectiviteit, waarbij dat laatste vooral staat voor Starlink, het satellietinternet van het bedrijf. En die gaat lekker: die bracht 4,2 miljard dollar aan omzet.