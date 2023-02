NASA gaat naar Mars met een ‘Bezos’ raket

NASA is al lang niet meer de enige ruimtevaartorganisatie die raketten bouwt ‘to boldly go where no man has gone before’. Deels omdat NASA daar de budgetten en het personeel niet meer heeft. Maar vooral ook omdat er steeds meer private ruimtevaartorganisaties opduiken. NASA doet al veel zaken met SpaceX, van Elon Musk. Soms tot onvrede van concurrent Blue Origin, van Jef Bezos.

Marsmissie met Blue Origin

Voor een toekomstige onbemande verkenningsmissie naar Mars heeft NASA nu besloten om een Blue Origin raket te kiezen. Da’s nog best een aardige uitdaging voor Blue Origin, aangezien de raket die NASA wil gebruiken, de New Glenn, weliswaar al in ontwikkeling is, maar tot nu toe nog nooit getest. Sterker nog, hij is nog niet eens als geheel in elkaar gezet.

Blue Origin presenteerde de plannen voor de ontwikkeling van de New Glenn al in 2016. De eerste testvlucht zou in 2021 plaatsvinden. Echter, die deadline is niet gehaald. Ook niks nieuws in de ruimtevaart. SpaceX heeft zelf ook de nodige problemen en vertragingen gekend met de ontwikkeling en tests van de Falcon Heavy – een vergelijkbare raket die het ook tot Mars moet kunnen schoppen. En de NASA heeft zelf ook geen foutloos trackrecord als het gaat om het halen van deadlines. De Artemis missie is daar een goed voorbeeld van.