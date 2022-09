Raketlanceringen zijn niet altijd even succesvol

Als alles goed gaat dan vindt de lancering van de Artemis I missie op 27 september a.s. plaats. Formeel is dat dan de derde lanceerpoging. De vorige twee werden wegens problemen voorafgaand aan het lanceertijdstip afgebroken.

Countdown klok op 0 is geen garantie voor succes

Mocht de countdown klok over elf dagen wel helemaal tot T-0 aftellen, dan is dat natuurlijk nog geen garantie dat de missie ook gaat slagen. De SLS raketten van de Artemis zijn natuurlijk uitgebreid getest. Echter, de geschiedenis heeft ons geleerd dat ook nadat de motoren van een raket gestart zijn, en op volle toeren draaien, en het ruimtevaartuig de lanceertoren verlaat, er nog genoeg mis kan gaan. Het bewijs daarvoor werd niet zo heel lang geleden nog geleverd toen een onbemande Blue Origin raket iets meer dan een minuut na de lancering de mist in ging.

Onderstaande video toont tien mislukte lanceringen van – gelukkig onbemande – raketten. Mislukkingen zijn van alle tijden, vanaf de eerste ruimteprogramma’s van de NASA, lang voordat ze mensen de ruimte, en naar de maan, stuurden, tot en met mislukte Ariane (ESA) en Falcon (SpaceX) lanceringen.