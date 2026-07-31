De Marsrover Curiosity rijdt al veertien jaar rond op Mars . Ondanks heeft hij weer een nieuwe ontdekking gedaan op de planeet, maar na al die jaren begint hij wel mee te tellen.

Curiosity werd in 2011 afgeschoten richting Mars en rijdt daar sinds 2012 rond. Zijn oorspronkelijke doel was om het klimaat en de geologie op de planeet te onderzoeken, mede om er achter te komen of de omgeving van de planeet ooit geschikt is geweest voor microbieel leven. Daarnaast onderzoekt het ook Mars ter voorbereiding voor eventuele menselijke verkenning.

Aparte sporen

Dat Curiosity het al veertien jaar volhoudt op de planeet, is al een prestatie op zich. Dat hij nog steeds nieuwe ontdekkingen maakt, is helemaal geweldig. Onlangs verkende hij een vallei op Mars genaamd Valle Grande. De foto’s die hij terug naar aarde stuurde, gaven wetenschappers een interessant nieuw inzicht.

Hij fotografeerde namelijk sporen in de vorm van honingraten die overal in de vallei te zien zijn. Deze waren elders op de planeet ook al gespot, maar het ging daarbij vaak om maar kleine oppervlakten, terwijl ze in de vallei overal waren te zien, waaronder berg. Deze ‘polygonale breuken’ zijn elk 4 tot 8 centimeter breed.

We weten alleen nog niet hoe deze sporen zijn gevormd. Daar willen wetenschappers nu juist achter komen. De hoop is bijvoorbeeld dat ze zijn gevormd door stromend water of grote verschillen tussen warme en koude temperaturen. Miljarden jaren geleden waren er meren en rivieren op Mars, en wellicht zijn deze polygonale breuken daardoor gevormd.

De tand des tijds

De Curiosity is dus een ware verkenner, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Op recentelijk gepubliceerde foto’s van de Marsrover zelf is te zien dat er flink wat slijtage heeft opgetreden, vooral aan zijn wielen.

Deze wielen zijn van aluminium gemaakt, en van al dat rondrijden zijn er flink wat scheuren en gaten in gekomen. Dat is ook niet zo gek: Curiosity rijdt over flink ruw terrein, al worden de routes die hij rijdt continu aangepast om de Marsrover zoveel mogelijk te sparen.

Niemand weet hoe lang Curiosity het nog volhoudt, maar tot dusver blijft hij lekker doorgaan met Mars verkennen en regelmatig foto’s sturen. Zo blijven we meer te weten komen over de planeet die relatief dicht bij aarde zweeft, maar toch ook nog erg ver van ons vandaan staat. Hopelijk kunnen we nog jaren genieten van de kiekjes van deze onuitputtelijke Rover!