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MARS

Deze timelapse van NASA's Psyche-sonde is adembenemend

Technologie20 jul , 16:52doorLaura Jenny
NASA heeft een geweldige video gemaakt van Psyche. Dat is de sonde die voor de ruimteorganiastie naar de asteroïde Psyche onderweg is. Hij komt daar waarschijnlijk in 2029 aan, maar zijn reis is tot nu toe adembenemend, zoals je kunt zien in een timelapse van die reis.

Psyche-timelapse

We zien onder andere hoe de sonde langs Mars scheert, wat wij als mensheid nooit hebben gedaan. Het is wel het plan om naar Mars te gaan, maar tot nu toe is de reis nog erg lang en gevaarlijk: bovendien is het de vraag hoe we dan terug gaan komen. Psyche is op 13 oktober 2023 vertrekken en het was op 15 mei 2026 dat hij langs Mars kwam. Nu is hij dankzij Mars onderweg naar zijn eindbestemming, maar het duurt dus nog wel even voor hij de metaalbonk Psyche zal bereiken.

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