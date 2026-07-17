Of je gebruikelijke reisgenoten nou geen geld hebben, net een huis hebben gekocht, een kind hebben gekregen of gewoon niet naar het land willen wat bovenaan je bucketlist staat: het kan zijn dat je overweegt om alleen op vakantie te gaan. Solo reizen kan enorm fijn zijn en vaak heb je hier en daar toch wel aanspraak. Soms is dat leuk, soms zit je daar niet zo op te wachten. Met deze tech-hacks maak je solo reizen een beetje veiliger.

Tips voor solo-reizigers

De tips die we in dit artikel geven zijn trouwens ook helemaal niet verkeerd voor mensen die wel in duo’s of groepjes reizen. Het is sowieso altijd goed om rekening te houden met bepaalde scenario’s die kunnen gebeuren. De kunst is wel om het niet je volledige brein te laten overnemen, want dan is het hele ‘ontspannen’ van reizen er wel af. Zeker als je de hulp van tech inschakelt, kun je jezelf al uit veel meer situaties redden. Al gaan we ervan uit dat die situaties helemaal niet voor gaan komen en je gewoon lekker kan genieten.

Download belangrijke dingen offline

Muziek op Spotify , een serie op Netflix en belangrijker nog: de kaart van het land/de stad waar je verblijft op Google Maps. Je kunt dit allemaal downloaden voor offline gebruik en vooral Google Maps is daarbij erg fijn. Zo kun je -als je bijvoorbeeld de weg kwijt bent- toch nog via maps je route vinden en daarvoor hoef je dan dus niet op zoek naar wifi. Als je het ons vraagt is Google Maps offline kunnen gebruiken een van de belangrijkste factoren om jezelf veilig te houden in het buitenland. En: Google Translate, dat heeft ook de optie om taalpakketten te downloaden, zodat je je enigszins verstaanbaar kunt maken in een ander land,

Laat je niet naar je hotel brengen

Of het nou een Uber is, een gewone taxi of iemand die je net hebt ontmoet: het is verstandig om je niet te laten thuisbrengen naar je hotel of hostel, maar te kiezen voor een plek in de buurt. Op die manier bewaar je je privacy enigszins, tenzij die persoon je zou volgen uiteraard. De kans is groot dat dat niet gebeurt en dat je dat laatste stukje even veilig en wel naar huis kunt lopen. Reis je in een land waar je beter niet om een bepaalde tijd alleen op straat kunt lopen, dan kun je dit advies beter niet opvolgen en gewoon wel bij je hotel worden afgezet.

Deel je locatie

Zowel in de Uber-app, via Live360, Google Maps en WhatsApp kun je je locatie met anderen delen. Dat kan je moeder zijn, je beste vriend: zelfs een groep mensen. Op die manier weten ze dat je bijvoorbeeld even in een gebied loopt waar het wat rustiger is of waarvan je denkt: hier zou wel eens iets kunnen gebeuren. Natuurlijk kan je familie maar zoveel doen als ze iets geks zien, maar in ieder geval is het een manier om mensen in ieder geval op de hoogte te stellen waar je het laatst was, mocht er toch iets misgaan. Des te eerder kun je worden gevonden.

Zorg voor een opgeladen powerbank

Smartphones kunnen soms erg snel door hun batterij heengaan, zeker als je veel op pad bent en veel met je smartphone bezig bent. Een powerbank kan echt een lifesaver zijn als je onderweg bent. Het kan net genoeg energie in je toestel stoppen om een Uber te bestellen om je thuis te brengen, het kan zorgen dat je nog even dat appje kunt sturen, en ze kunnen ook je telefoon van een volledig gevulde batterij voorzien zodat je gewoon nog veel langer doorkan. Pas wel op in het vliegtuig, want je mag ze niet gebruiken tijdens het vliegen: ook moet je ze dichtbij je houden, zodat je er snel actie op kunt ondernemen mocht er iets misgaan.

Doe een AirTag in je tas

Een tracker in je tas doen lijkt raar omdat je hem toch wel bij je hebt, maar mocht hij toch gestolen of vergeten worden, dan kun je in ieder geval met je smartphone zien waar hij zich bevindt. Zeker als je hem goed verstopt, zodat bijvoorbeeld een dief er niet zo makkelijk bij kan en er dus niet aan denkt dat er een tracker meereist. Het is ook handig in je koffer, zodat je weet of je koffer wel op de plek is waar hij moet zijn.

Gebruik een VPN

Veel tips zijn om je als geheel veilig te houden, maar wil je je online leven ook veilig houden, dan is het aan te raden niet zomaar op de openbare wifi te gaan. Zet er liever een VPN tussen, zodat je tenminste anoniem kunt surfen. Zo kan een kwaadwillende niet zomaar bij je persoonlijke gegevens. Een VPN kan er ook voor zorgen dat je in bepaalde landen waar bans gelden op apps, toch van die apps gebruik kunt maken.

Download de BZ Reisapp

Met de reisapp van het Ministerie van Buitenlandse Zaken heb je niet alleen handige info bij de hand, maar ook een knop waarmee je alarm kunt slaan en meteen met het contactcentrum kunt bellen (en dat kan te allen tijde). Je krijgt daarnaast een pushmelding als het veiligheidsadvies van de overheid voor jouw regio verandert. Dat kan door criminaliteit zijn, maar ook door bijvoorbeeld een orkaan die eraan komt.

Goede reis!