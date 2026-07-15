Nog voor de officiële openingstijd zit Spider-Man al boven op de iconische Earffel Tower van Disneyland Paris. De Marvel-superheld laat zich zien aan de eerste vroege bezoekers, en onthult dan de nieuwe naam van het tweede park: Disney Adventure World . Kort daarna lopen kinderen van Make-A-Wish en hun families, begeleid door de Disney Marching Band, als eersten over de gloednieuwe promenade Adventure Way, langs het meer van Adventure Bay, het nieuwe themaland World of Frozen in. Voor kinderen die opgroeiden met de films is het letterlijk een droom die uitkomt.

Het is een bewuste keuze om het park zo te openen, en die keuze zegt iets over waar Disney Adventure World voor staat. Op 29 maart 2026 opende het tweede park van Disneyland Paris zijn deuren onder deze nieuwe naam. Wat vroeger het Walt Disney Studios Park heette - een park dat bezoekers achter de schermen van de filmproductie meenam - staat nu zelf middenin het verhaal. Het is fundamenteel anders binnenin, en de verschuiving zegt veel over hoe Disney denkt over de toekomst van pretparken.

We spreken met Michel den Dulk, Nederlander en Vice-President en Portfolio Executive Creative Director bij Walt Disney Imagineering Paris, over storytelling technologie , emotie en wat er verder nog aan zit te komen.

Van achter de schermen naar binnen in het verhaal

De transformatie van het park begon niet met een nieuwe attractie, maar met een andere manier van denken over wat een bezoeker eigenlijk is: toeschouwer of deelnemer.

"Disney Adventure World vertegenwoordigt een creatieve omslag: het tweede park nam gasten voorheen mee achter de schermen van de filmproductie, maar nu maken gasten echt deel uit van de verhalen waar ze van houden. Het is een compleet nieuwe manier om onze gasten in dit park te betrekken, waardoor ze nu hun eigen avonturen volledig kunnen beleven in meeslepende werelden gebaseerd op hun geliefde Disney-, Pixar- en Marvel-verhalen. Gasten kunnen zij aan zij vechten met de Avengers, het Koninkrijk Arendelle verkennen of spelen tussen het speelgoed in Andy's achtertuin. Elk bezoek wordt een uniek avontuur, gevormd door de keuzes die ze maken en de Figuren die ze ontmoeten. En dankzij geavanceerde technologie en meeslepend design creëren we grootschalige omgevingen, plekken geïnspireerd op geliefde verhalen die echt aanvoelen, waar elk detail (visueel, materialen, geluid, muziek...) bijdraagt aan het tot leven brengen van het avontuur."

Die omslag is niet alleen conceptueel, maar ook fysiek van een enorme schaal. Het resultaat is een park met vier uitgewerkte themawerelden - World of Frozen, Worlds of Pixar en Marvel Avengers Campus, en in de toekomst ook een aankomend gebied geïnspireerd op The Lion King . De omvang van het park is verdubbeld: meer dan 90 procent van het aanbod sinds 2002 is getransformeerd, gedragen door een investeringsplan van 2 miljard euro.

De uitdaging van Arendelle

Het meest ambitieuze onderdeel van de opening is World of Frozen: een volledig nagebouwd Koninkrijk Arendelle, inclusief het 36 meter hoge IJspaleis aan de top. Maar een animatiefilm nabouwen als fysieke plek betekent vooral kiezen wat je weglaat, en wat je juist uitvergroot.

"Het vertalen van een fictieve wereld uit een animatiefilm naar een plek die zowel esthetisch als operationeel werkt, is altijd een spannende uitdaging. We moesten de kernwaarden van de film en de iconische locaties zorgvuldig identificeren, maar ook begrijpen wat ze uniek maakt en het oorspronkelijke verhaal uit de films uitbreiden."

"In een film hoeven de natuurwetten niet te gelden... maar wanneer je een meeslepende wereld bouwt, heb je geen andere keuze dan je aan de natuurwetten en vele andere eisen te houden."

Die spanning tussen filmlogica en fysieke werkelijkheid dwong het team tot keuzes die de bezoeker uiteindelijk niet ziet, maar wel voelt. "In World of Frozen maken gasten een reis naar het koninkrijk Arendelle met zijn kleurrijke Scandinavische gevels, omgeven door de indrukwekkende 36 meter hoge Noorderberg. Voor iemand die de Frozen-films heeft gezien en ervan heeft genoten, zijn er zoveel details om over na te denken, van talloze Easter eggs uit de films tot nieuwe elementen die alleen in World of Frozen te vinden zijn en die het oorspronkelijke verhaal uitbreiden. Net als in de echte wereld kunnen we de setting van de film niet zomaar kopiëren; we moeten deze aanpassen aan een themapark en de bijbehorende activiteiten. Daarom hebben we het masterplan van het gebied zorgvuldig ontworpen, van de locaties van elk gebouw in relatie tot het verhaal dat we wilden vertellen, tot het perspectief van sommige gevels en natuurlijk hoe dit alles past bij de imposante Noorderberg op de achtergrond. Deze aandacht voor detail, deze zorgvuldige planning, is echt iets wat ons onderscheidt."

Technologie die je niet ziet

Disney Adventure World is technologisch gezien een van de meest ambitieuze projecten die Disneyland Paris ooit heeft gerealiseerd. Toch is de filosofie erachter opvallend terughoudend: technologie mag nooit het doel zijn, ze moet onzichtbaar blijven.

"Bij Walt Disney Imagineering gebruiken we technologie altijd om onze verhalen op de juiste manier te vertellen. In de attractie Frozen Ever After zijn meer dan 30 geanimeerde figuren te zien, waaronder de nieuwste generatie Audio-Animatronics®-figuren: deze elektrische figuren zijn preciezer en levendiger dan ooit en dragen bij aan een nog meeslepender ervaring voor onze gasten. Ze zullen het gevoel hebben dat hun geliefde personages — Anna, Elsa, Olaf en hun vrienden — tot leven komen! De figuren worden bovendien aangevuld en versterkt met hightech projecties, media en geluidseffecten, waardoor er ongelooflijke scènes ontstaan in de attractie. Alles is zorgvuldig uitgedacht, zodat gasten de technologie niet zien: ze zien alleen deze figuren zingen en bewegen zoals in de animatiefilms."

Nergens is die onzichtbare technologie tastbaarder dan in de robotversie van Olaf, die de bioscoopervaring letterlijk de fysieke wereld intilt. "De teams van Walt Disney Imagineering en Disney Live Entertainment hebben, in samenwerking met Walt Disney Animation Studios en Research & Development in Zürich, Olaf ontwikkeld. Hierdoor kunnen we Olaf op ware grootte tot leven brengen, in interactie met de gasten en andere Figuren om hem heen, net zoals in de films die de harten van miljoenen kijkers over de hele wereld veroverden. Hij lijkt wel rechtstreeks van het scherm te zijn gesprongen!"

Diezelfde technologische lef keert 's avonds terug, in de nieuwe show boven Adventure Bay. "Deze show, die bij zonsondergang in Adventure Bay te zien is, combineert waterschermen, fonteinen, special effects en nooit eerder vertoonde dronechoreografieën, waaronder 100 unieke waterdrones met innovatieve technologie, mede ontwikkeld met het Franse Dronisos. Al deze technologieën worden gebruikt om een ontroerend verhaal te vertellen over de moed en het hart in iedereen — storytelling vormt immers de basis van alles wat we ontwerpen en creëren in Disneyland Paris!"

Emotie en flow: het ontwerp achter de beleving

De opening van Disney Adventure World begon niet met een lint dat werd doorgeknipt, maar met een symbolisch gebaar: Make-A-Wish-kinderen die als eersten het park mochten betreden. Dat was geen toeval. Bij Disney is emotie geen bijproduct van goed design, het is het ontwerpdoel zelf — en dat doel bepaalt niet alleen hoe een themaland aanvoelt, maar ook hoe je er letterlijk doorheen beweegt.

"Bij Walt Disney Imagineering is ons belangrijkste doel bij het ontwerpen van nieuwe parken en ervaringen, om gasten het gevoel te geven dat ze deel uitmaken van iconische Disney-verhalen — Frozen, Marvel, Pixar, en in de toekomst ook The Lion King — en hen mee te nemen op een emotionele reis door deze werelden. We willen echt dat ze prachtige herinneringen creëren in onze Disney Parken die een leven lang meegaan."

"We streven ernaar om voor elke immersieve wereld een ware zintuiglijke reis te ontwerpen: in World of Frozen bijvoorbeeld kunnen gasten de gevels aanraken, enkele van de meest iconische Frozen-liedjes horen, maar ook heerlijke lekkernijen uit Arendelle proeven. Ze kunnen hun geliefde personages ook zien in de attractie Frozen Ever After en Koningin Anna en Elsa ontmoeten bij Rencontre Royale in het kasteel van Arendelle, of ze zien tijdens de show 'A Celebration in Arendelle', gecreëerd door onze partners van Disney Live Entertainment."

Die zintuiglijke reis begint al voordat een gast een themaland binnenstapt, namelijk op de promenade die alles verbindt. Een van de subtielste maar meest doordachte elementen van het nieuwe park is hoe bezoekers van de ene wereld naar de andere worden geleid zonder dat het voelt als een overgang.

Adventure Way is ontworpen als de 'Main Street', de 'hoofdstraat' van Disney Adventure World, met Adventure Bay als het 'centrum'. Deze prachtige, weelderige plek verbindt alle themagebieden met elkaar en leidt de gasten naar de meeslepende ervaringen van Worlds of Pixar, Marvel Avengers Campus, World of Frozen, maar ook naar het centrale meer van Adventure Bay, waar elke avond de nieuwe avondshow Disney Cascade of Lights wordt opgevoerd."

"Het is ontworpen als een elegante en rustige plek waar gezinnen kunnen ontspannen voordat ze zich onderdompelen in buitengewone, meeslepende avonturen. Maar het geeft ook vorm aan de bezoekerservaring en hoe gasten het park beleven, door meer manieren te bieden om de immersieve werelden (opnieuw) te betreden: gasten kunnen bijvoorbeeld Worlds of Pixar nu betreden via de nieuwe Toy Story-tuin. Of ze kunnen Avengers Campus betreden vanaf de achterkant van het gebied bij de Quinjet. Dit alles verandert de gastenstroom gedurende de dag!"

De verbinding wordt ook gelegd door middel van muziek: we hebben de Franse filmcomponist Philippe Rombi gevraagd om de volledige achtergrondmuziek van Adventure Way te schrijven, die er perfect bij past en het ritme bepaalt voor de avonturen van onze gasten. Maar wanneer ze World of Frozen naderen, verandert de muziek subtiel in Frozen-melodieën, en hetzelfde gebeurt wanneer gasten Marvel Avengers Campus of Toy Story Playland naderen. Muziek is een manier om een samenhangend verhaal te creëren in de beleving van onze gasten." Zelfs het geluid dat je onderweg hoort, is onderdeel van die wayfinding. "

Wat er nog komt

Disney Adventure World is geen afgerond project, en dat is precies het punt. Op Adventure Way komt binnenkort een familieattractie gebaseerd op Pixar's Up, die een nieuwe dynamiek aan de promenade moet toevoegen.

"Disney Adventure World is het park waar gasten meeslepende werelden kunnen beleven, gebaseerd op hun geliefde Disney-, Pixar- en Marvel-verhalen. Maar in Adventure Way vieren we andere verhalen: we zijn onlangs begonnen met de bouw van een gloednieuwe familieattractie, geïnspireerd op de Disney-Pixar animatiefilm Up, die een mooie dynamiek aan het gebied zal toevoegen. Het is de eerste keer dat een attractie geïnspireerd op deze geliefde franchise naar een Disney Park komt, waarbij de kleurrijke wereld van dit geliefde verhaal wordt gecombineerd met de tijdloze elegantie van een vliegende carrousel. Het zal een charmante toevoeging zijn, met een vleugje nostalgie, die perfect aansluit op de romantische attractie Raiponce: Tangled Spin aan de overkant van de promenade."

Nog verder vooruit ligt het project waarmee Disney zijn grootste kaart lijkt te spelen: een compleet themagebied rond The Lion King. "En natuurlijk bouwen we momenteel aan ons aankomende themagebied, geïnspireerd op de Walt Disney Animation Studios-film The Lion King, een primeur voor elk Disney Park. Deze meeslepende wereld neemt gasten mee op een reis door de Afrikaanse savanne en brengt ze midden in de onvergetelijke avonturen van Simba, Timon, Pumbaa en vele andere geliefde personages uit de Disney-film uit 1994. Het hoogtepunt zal een spectaculaire waterattractie zijn met talloze spannende afdalingen, waaronder een indrukwekkende afdaling van 16 meter hoog, en de modernste Audio Animatronics®-technologie, compleet met iconische liedjes uit de originele film. Hoewel het nog een paar jaar duurt voordat het project klaar is, is de bouw al begonnen en we zijn ervan overtuigd dat deze nieuwe, meeslepende wereld onze gasten versteld zal doen staan!"

Walt Disney zei ooit dat Disneyland nooit af zal zijn, zolang er verbeelding in de wereld is. Disney Adventure World lijkt precies die belofte serieus te nemen.

Achter alle robotfiguren, waterdrones en herbouwde koninkrijken zit steeds hetzelfde uitgangspunt: een herinnering die blijft hangen. Dat is precies waarom Disney Adventure World meer is dan een nieuwe naam of een verbouwing. Het is een weddenschap dat mensen een pretpark niet onthouden om de attracties, maar om het moment waarop ze zich er, heel even, helemaal in verloren.