ThuisbatterijSamsungAITech in AsiaAutomotiveNetflixTechnologie
Alle channels
AdverterenVolg ons op Whatsapp
DisneylandParis_DisneyAdventureWorld_Opening Ceremony_Guest entering_4

Disney Adventure World officieel open: zo verliep het openingsweekend van World of Frozen

Entertainment29 mrt , 20:53doorJeroen de Hooge
Van een spectaculaire sterrenavond tot Spider-Man op een watertoren - Disneyland Paris opende dit weekend zijn vernieuwde tweede park met veel spektakel.
Disney Adventure World, de nieuwe naam van het voormalige Walt Disney Studios Park, heeft dit weekend officieel zijn deuren geopend. Het hoogtepunt is World of Frozen, een gloednieuwe themawereld gebaseerd op de iconische Frozen-films. We blikken terug op een weekend vol grote momenten.
DisneylandParis_DisneyAdventureWorld_Inauguration_Frozen scene_Horizontal

Zaterdag: de sterrenavond

Aan de vooravond van de opening vond een groots openingsevenement plaats. Josh D'Amaro (CEO Walt Disney Company), Natacha Rafalski (President Disneyland Paris) en Thomas Mazloum (voorzitter Disney Experiences) openden officieel het nieuwe tijdperk.
Vanuit Nederland waren aanwezig: Emma Heesters, Anna Nooshin, Thijs Boermans, Wibi Soerjadi en Rolf Sanchez. Internationaal kwamen onder anderen Lucas Bravo en Camille Razat (Emily in Paris), voormalig Spice Girl Emma Bunton, voetbalsterren Olivier Giroud en Wayne Rooney, modeontwerper Christian Louboutin en de designers van Coperni. Een exclusieve preview kregen ook Golden Globe-winnaar Teyana Taylor en Oscarwinnares Penélope Cruz.
Het emotionele hoogtepunt was voor de 11-jarige Lou, wiens wens via Make-A-Wish Frankrijk werd vervuld. Ze zong samen met de Franse zangeres Santa "Do You Want to Build a Snowman?" op het podium - begeleid door Olaf. Het was de 25.000e wens die Disneyland Paris sinds 1992 voor een ziek kind in vervulling liet gaan. De avond werd afgesloten met "Let It Go" en een spectaculair vuurwerkshow boven Adventure Bay.

Zondag: de echte opening

Vanochtend ging Disney Adventure World officieel open voor het publiek - met een verrassing. Nog voor de deuren opengingen verscheen Spider-Man bovenop de iconische Earffel Tower, die nu de naam Disney Adventure World draagt, om de nieuwe naam van het park te onthullen.
De allereerste bezoekers waren geen gewone parkbezoekers: kinderen van Make-A-Wish en hun families liepen als eersten Adventure Way op, begeleid door de Disney Marching Band en toegejuicht door een erehaag van Disney-figuren en Cast Members.

Wat is er te doen in Disney Adventure World?

Het vernieuwde park draait om Adventure Way, een nieuwe centrale promenade die de werelden van Disney, Pixar en Marvel met elkaar verbindt. De highlights:
  • World of Frozen - de nieuwe themawereld met attractie Frozen Ever After, de show A Celebration in Arendelle met een ultramoderne robot-Olaf, en ontmoetingen met Anna en Elsa
  • Raiponce: Tangled Spin - een gloednieuwe familieattractie op Adventure Way
  • Adventure Bay - een uitgestrekt centraal meer met de avondshow Disney Cascade of Lights
  • Nieuwe eetgelegenheden verspreid door het park
Ook de creatieve leiders achter Frozen 3 waren dit weekend van de partij: Jennifer Lee, Trent Correy en songwriters Kristen Anderson-Lopez en Robert Lopez - een duidelijke hint dat er meer Frozen op komst is.
Fotocredits: Disney

Lees ook

Veelgestelde vragen

Wat is Disney Adventure World? Disney Adventure World is de nieuwe naam van het voormalige Walt Disney Studios Park, het tweede park van Disneyland Paris. Het park opende officieel op 29 maart 2026.
Wat is World of Frozen? World of Frozen is een nieuwe themawereld in Disney Adventure World, gebaseerd op de Frozen-films. Bezoekers kunnen de attractie Frozen Ever After ontdekken, de show A Celebration in Arendelle beleven en Anna en Elsa ontmoeten.
Welke nieuwe attracties zijn er in Disney Adventure World? De belangrijkste nieuwigheden zijn World of Frozen (met Frozen Ever After en A Celebration in Arendelle), de familieattractie Raiponce: Tangled Spin en de avondshow Disney Cascade of Lights op het meer Adventure Bay.
Hoe kom ik in Disney Adventure World? Disney Adventure World is onderdeel van Disneyland Paris en toegankelijk met een parkticket. Meer info via disneylandparis.com.
Komt er een Frozen 3? Ja. De creatieve leiders achter Frozen 3 - waaronder regisseuse Jennifer Lee en songwriters Kristen Anderson-Lopez en Robert Lopez - waren aanwezig bij de opening van Disney Adventure World. Een releasedatum is nog niet bekendgemaakt.
doorJeroen de Hooge

Deel dit bericht

Loading