The Lion King krijgt eigen attractie en themaland in Disneyland Paris

Tijdens D23: The Ultimate Disney Fan Event, dat werd gehouden in Anaheim, Californië, deelde Disneyland Paris tijdens de Horizons: Disney Experience Showcase op 10 augustus nieuws over de nieuwe ervaringen die naar de twee Disney Parken komen. Met daarbij ook de onthulling van ‘s werelds eerste meeslepende attractie en themaland geïnspireerd op franchise The Lion King (De Leeuwenkoning). Deze komen tot leven na de opening van World of Frozen in Disney Adventure World in 2026.

Er zijn ook een groot aantal andere projecten onthuld die onderdeel zijn van de transformatie van Europa’s grootste toeristische bestemming. Disneyland Paris verrast haar gasten in de komende jaren met een gloednieuwe avondshow boven Adventure Bay, het centrale meer in Disney Adventure World. Bovendien kunnen ze vanaf januari 2025 een gloednieuwe avondshow ontdekken in het Disneyland Park.

The Lion King krijgt eigen attractie en themaland

Voor een enthousiast publiek maakte Josh D’Amaro, voorzitter van Disney Experiences, bekend dat er een volledig nieuw themaland naar Disneyland Paris komt, dat is gewijd aan een van de meest geliefde Disney franchises over de hele wereld en met name in Europa: The Lion King. Dit enorme themaland neemt gasten mee op een reis door de Afrikaanse savanne waar ze worden ondergedompeld in de onvergetelijke avonturen van Simba, Timon en Pumbaa en vele andere iconische Figuren uit de geliefde Disney film, die dit jaar haar 30e verjaardag viert. Voor de attractie brengen Disney Imagineers de majestueuze Pride Rock tot leven, die de toegangspoort is tot een avontuurlijke waterattractie. In de attractie plonzen gasten onder de rots en volgen ze Simba tijdens zijn reis van welp tot koning in een nieuwe versie van het verhaal uit de klassieke animatiefilm. Bij een bezoek aan de Pride Lands, kunnen gasten van alle leeftijden de wereld van The Lion King ervaren, dankzij ontmoetingen met Disney Figuren, thematisch dineren en diverse winkels.