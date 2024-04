​Dit is wat Disney World zo bijzonder maakt!

Even een paar dagen helemaal ondergedompeld worden in de wondere wereld van Disney. Het is voor velen een bijzondere beleving. Herinneringen ophalen aan vroeger (als kind?), of nieuwe herinneringen maken (met kinderen?). Disney is er voor iedereen. Voor jong en oud. Voor thrillseekers of voor dierenliefhebbers. Voor singles of voor gezinnen. Voor fans van Mickey Mouse, of van Star Wars.

Vanuit Nederland zijn we natuurlijk zo in Disneyland Paris. Maar voor de ultieme Disney beleving moeten we vanuit hier toch even een kleine 10 uur vliegen. In Florida ligt namelijk het Walt Disney World Resort. Bestaande uit 26 resorts om te verblijven. Met Disney Springs is er een heerlijk shopping gedeelte. En voor waterpret heb je er 2 waterparken Disney’s Blizzard Beach en Disney’s Typhoon Lagoon . Maar het gaat natuurlijk vooral om de 4 grote themaparken: Epcot, Animal Kingdom, Hollywood Studios & Magic Kingdom. Allemaal parken die je het beste afzonderlijk kunt bezoeken, zoveel is er namelijk te doen, te zien en te beleven. Ieder park heeft weer zijn eigen hoogtepunten. Zijn eigen verhalen die er verteld worden. En dus is ieder park weer een beleving op zich.

Magic Kingdom

Magic Kingdom werd geopend in 1971 en is daarmee het oudste en tevens populairste park. Hier staat het bekende sprookjeskasteel met daaromheen een hele reeks landen met eigen thema, en natuurlijk veel bekende attracties. Hoogtepunten bij een bezoek aan Magic Kingdom zijn (in willekeurige volgorde):

1. Tron: Lifecycle/Run. Bij tron klim je aan boord van de bekende Light Cycles voor een spannende race. Geopend op 4 april 2023, is dit de snelste achtbaan in een Disney-themapark. Tron combineert op meesterlijke wijze de sensatie van een achtbaan met snelheid, visuele effecten, muziek en een uniek ritsysteem. Het is voor velen een ervaring als geen ander. En bij een bezoek aan Magic Kingdom een niet te missen attractie.

2. Big Thunder Mountain Railroad. Race door een spookachtige goudmijn tijdens deze spannende rit in achtbaanstijl. Kenmerkend hier zijn de rotsformaties.

3. It's a small world. Hier maak je een vrolijke boottocht langs een koor van kinderen van over de hele wereld. En dat allemaal onder begeleiding van een herkenbaar melodietje. “Welcome to the happiest cruise that ever sailed.”

4. Peter Pan's Flight. Stap in een vliegend galjoen om te reizen van Londen naar Neverland. En ontdek een aantal iconische scènes die beroemd zijn geworden in de animatiefilm van Disney.

5. Pirates of the Caribbean. Bekend natuurlijk van de blockbuster. Hierin maak je een reis naar een lang vergeten tijd en plaats waar piraten en kapers nog over onze zeeën heersten. Fun fact: wist je dat de eerste Pirates of the Caribbean film gebaseerd is op deze attractie?

6. Haunted Mansion. Geschikt voor alle leeftijden, dus minder eng dan de naam doet vermoeden. Je reist in een soort buggy door een labyrint van spookkamers.

7. Seven Dwarfs Mine Train. Een familie achtbaanrit die je meeneemt door de diamantmijn uit Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen.

8. Space Mountain. Van naam een van de bekendste attracties van Disney. Deze indoor achtbaan is dan ook terug te vinden in 5 van de 6 Disney Parken wereldwijd. Hier in Florida ligt de originele Space Mountain-achtbaan die in 1975 werd geopend.

9. Jungle Cruise. Ook dit is weer een attractie die al bestond voordat de film uitkwam. Zoals je kan verwachten, als je de film op Disney+ hebt gezien, vaar je hier tijdens een komische boottocht over exotische rivieren door Azië, Afrika en Zuid-Amerika.

10. Disney’s Festival of Fantasy Parade. Het Magic Kingdom-park komt hier tot leven met dans, muziek en mooie praalwagens tijdens een eerbetoon aan alle verhalen uit Fantasyland. Wees wel op tijd om een mooi plekje te bemachtigen langs het parcours.

11. Happily Ever After. De dag afsluiten doe je in Magic Kingdom met Happily Ever After, gepresenteerd door Pandora Jewellery, waar de nachtelijke hemel boven het kasteel van Assepoester verlicht zal worden. Nieuw is de vuurwerkshow die gasten volledig onderdompelt in echte Disney verhalen terwijl gloednieuwe projecties zich uitstrekken over Main Street USA, hetgeen nog meer magie toevoegt aan dit spektakelstuk. De beste manier om de dag in Magic Kingdom af te sluiten.

Upcoming:

1. Tiana’s Bayou Adventure. Dit nieuwe avontuur is gebaseerd op Walt Disney Animation Studios’ film “The Princess and the Frog,” en komt later dit jaar (zomer van 2024) naar Magic Kingdom. Tiana’s Bayou Adventure neemt gasten mee op een muzikaal avontuur geïnspireerd op het geliefde verhaal en de personages uit de favoriete film. Het verhaal gaat verder waar de film was gebleven, en samen met prinses Tiana, Naveen en jazz-loving alligator Louis reizen ze door de bayou terwijl ze zich voorbereiden op het organiseren van een uniek Mardi Gras-feest waar iedereen welkom is. Onderweg zal je bekende gezichten tegenkomen, nieuwe vrienden maken en door de bayou reizen op originele muziek geïnspireerd op liedjes uit de film.

2. Country Bear Jamboree in Magic Kingdom! Dit jaar zullen de geliefde beren een nieuwe act leren: ze gaan de bekende liedjes zingen in nieuwe stijlen zoals country en rockabilly. Heropent deze zomer (2024).