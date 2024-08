5 Disney D23 Expo-aankondigingen die je niet mag missen

1. Toy Story 5-personages maken zich zorgen over iPad-gebruik

In een nieuw beeld van het aankomende Toy Story 5 zien we hoe personages zoals Woody en Buzz Lightyear aan de bedrand zitten te staren naar “hun” meisje. Ze is namelijk dol op tech en kan haar ogen maar moeilijk van het scherm houden, zo lijkt het. En dat onderschrijft ook regisseur Andrew Stanton, die ook meeschreef aan de eerste vier films. De obsessie met technologie die kinderen hebben is de nieuwe grote dreiging voor de speelgoedfiguren die regelmatig tot leven komen.

First look at ‘TOY STORY 5’ The film follows the toys going up against electronics. pic.twitter.com/Eq6nqwoUMG — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 10, 2024

Get excited for their next chapter as Woody, Buzz, Jessie and the gang all return for #ToyStory5, coming to theaters Summer 2026! #D23 pic.twitter.com/w5yrlbkpYP — Pixar (@Pixar) August 10, 2024

2. Tron Ares ziet er goed uit

Tijdens D23 Expo werd ook de nieuwe trailer van Tron getoond en die ziet er enorm goed uit, volgens de reacties. Disney plaatste deze (nog) niet online. Je kunt op social media wel gefilmde trailers meekijken, mocht je je nieuwsgierigheid niet kunnen bedwingen. In ieder geval zien we zowel Jeff Bridges erin, het Tron-icoon, en Jared Leto. De muziek komt van Nine Inch Nails en de film verschijnt in 2025, maar wel pas op 10 oktober.

You’re going to get what you deserve.

10.10.25 pic.twitter.com/uk2jl6blmd — nine inch nails (@nineinchnails) August 10, 2024

3. Agatha All Along blijkt grappiger dan gedacht

De trailer van Agatha All Along laat de heks die geen coven heeft zien buiten de True Detective-achtige setting die de eerste trailer toonde. We zien bovendien dat ze een flinke groep heksen om zich heen heeft verzameld. Eén van de meest opvallende heksen wordt gespeeld door Aubrey Plaza, een geweldig actrice uit onder andere Parks & Recreation. Agatha All Along is een Disney+-serie die het overduidelijk veel minder dramatisch en duister aanpakt dan gedacht: er is duidelijk ruimte voor plezier en grappen. Agatha All Along komt er ook al bijna aan: 18 september start het meteen goed met twee afleveringen.

We’re so back, witches 🔮 This Halloween season, stream Marvel Television’s #AgathaAllAlong. The two-episode premiere arrives September 18 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/9tiBPU8aQD — Marvel Studios (@MarvelStudios) August 10, 2024

4. Mufasa: The Lion King is erg levendig

We kregen de vertelling van het populaire De Leeuwenkoning al in CGI in 2019, maar daar komt nu nog een oorsprongsverhaal bij. Niet dat van Simba, maar dat van Mufasa. Mufasa, die ooit vrienden blijkt te zijn geweest met Scar, een soort weesleeuw die destijds Taka heette.

De officiële beschrijving is als volgt: “Mufasa. onderzoekt de onwaarschijnlijke opkomst van de geliefde koning van de Pride Lands: The Lion King” laat Rafiki de legende van Mufasa vertellen aan de jonge leeuwenwelp Kiara, dochter van Simba en Nala, met Timon en Pumbaa in hun typerende schtick. Het verhaal wordt verteld in flashbacks en introduceert Mufasa als een verweesd welpje, verloren en alleen tot hij een sympathieke leeuw genaamd Taka ontmoet – de erfgenaam van een koninklijke bloedlijn. De toevallige ontmoeting zet een uitgebreide reis in gang van een buitengewone groep buitenbeentjes op zoek naar hun bestemming – hun banden zullen op de proef worden gesteld als ze samenwerken om een dreigende en dodelijke vijand te ontwijken.”

De animatie lijkt wat levendiger en misschien wat minder realistisch, maar dat kan ook alleen de trailer zijn. Bekijk zelf wat je ervan vindt: Mufasa: The Lion King is vanaf 20 december te zien in de bios.