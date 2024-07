De 5 tofste aankondigingen van San Diego Comic Con 2024

San Diego Comic Con was aan dit weekend. Er is een flinke storm aan trailers en meer verschenen, al zijn vele voorproefjes alleen voor de ogen bestemd van de bezoekers en zijn die dus niet online te vinden. Geen zorgen, er zijn genoeg interessante aankondigingen over om het over te hebben. Dit zijn de vijf beste.

Avengers is weer aan de Russo-broers

De Russo-broers staan aan de leiding van de twee Avengers-films die eraan komen. Ze zijn zeer bekend met de materie, want eerder maakten zij Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War en Avengers: Endgame. Genoeg Avengers-ervaring dus. Die vier Marvel-films hebben samen al 6,6 miljard dollar opgebracht en we verwachten dat de nieuwe twee Avengers-films daar nog veel meer geld aan toevoegen: misschien halen ze de 10 miljard wel.

Just announced in Hall H:



The Russo Brothers return to direct Marvel Studios’ Avengers: Doomsday, starring Robert Downey Jr. as Doctor Doom. Only in theaters May 2026. #SDCC pic.twitter.com/oqnSwWKnYn — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 28, 2024

Robert Downey Jr. is Doctor Doom

Het grootste nieuws van Comic Con is zonder twijfel dat Robert Downey Jr. Doctor Doom zal vertolken in Avengers. Hij kwam gekleed als de schurk het podium op, deed zijn masker af en werd door luid gejuich ontvangen. Het grappige is dat niet iedereen er per se om staat te springen. Mensen vragen zich toch af hoe de filmmakers het gaan aanpakken: wordt Tony Stark ineens een slechterik? Niet iedereen ziet helemaal gebeuren hoe dat kan, maar gelukkig heeft Disney genoeg geld om de excellente filmmakers aan zich te verbinden: wij vertrouwen daarop. Avengers Doomsday verschijnt in mei 2026, dus voordat we weten hoe het zich allemaal ontvouwt zijn we bijna twee jaar verder. De opvolger, Avengers: Secret Wars, komt een jaar later in mei 2027.

“New mask, same task.” Robert Downey Jr. surprises Hall H to announce his return to the MCU as Doctor Doom. pic.twitter.com/j1SEjzse3p — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 28, 2024

The Penguin heeft het druk

The Penguin krijgt vanaf 19 september een eigen serie op HBO Max en die is gemaakt door Lauren Lefranc. Colin Farrell speelt de rol van deze schurk uit Gotham en dat hebben we hem eerder zien doen: hij zat namelijk ook in de Warner Bros-film The Batman. In zijn eigen serie zien we een soort Godfather-achtig verhaal over een drugsbaron, maar dan in Gotham en iets zwartgalliger. De trailer is ook meteen gedeeld. Ook goed om te weten: The Penguin keert ook terug in The Batman: in Part 2 die op 2 oktober 2026 verschijnt is hij ook weer te zien.

Tear down the empire from the inside out. Academy Award nominee Colin Farrell is #ThePenguin in the new @HBO Original Limited Series, premiering September 19 on Max. pic.twitter.com/vVp5mgleng — Max (@StreamOnMax) July 28, 2024

Like A Dragon: Yakuza

Het op de Yakuza-gamefranchise gebaseerde Like A Dragon: Yakuza is nu als serie in ontwikkeling bij Amazon Prime Video. Amazon heeft nu voor het eerst beelden getoond van de serie, die vanaf 24 oktober te zien is op Amazon Prime Video. Fans spotten al meteen allerlei bekende locaties in de trailer. De serie bestaat uit 6 afleveringen en draait om Kazuma Kiryu, gespeeld door Ryoma Takeuchi.

Nieuwe trailer voor Hellboy: The Crooked Man

Dit najaar verschijnt Hellboy: The Crooked Man en daar is al eerder beeld van verschenen, waar nogal gemixt op werd gereageerd. Op de trailer zijn de reacties iets beter. Hellboy wordt gespeeld door Jack Kesy uit Baywatch. Hellboy moet mensen helpen die last hebben een schurk. Het is allemaal in de jaren ‘50, dus dat belooft een leuk tijdsbeeld te geven. We zijn benieuwd wt Brian Taylor (Crank) ervan heeft gemaakt, maar hij had hulp van Mike Mignola, de bedenker van Hellboy, dus authentiek belooft het wel te worden.