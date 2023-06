Grote Disney-films komen later: Avatar, Avengers en Star Wars

Avatar vertraging

Zo lang als op het tweede deel van Avatar (13 jaar!) hoeven we niet te wachten, maar we hadden juist gehoopt dat nu de Avatar-films weer een beetje op stoom waren, we er wat meer korter achter elkaar zouden zien. Dat valt dus wat tegen. Gelukkig is er wel een Avatar-game in de maak om ons te vermaken terwijl we wachten op het derde deel. Die zou in december 2024 komen (pas over anderhalf jaar dus) en komt nu nog een jaar later in december 2025. Dit heeft ook weer invloed op de delen erna: Avatar 4 komt pas in 2029 (en zou in 2025 komen) met dan in 2031 Avatar 5. Heftig, zeker omdat James Cameron er inmiddels al erg lang aan werkt. Ook zouden er meerdere films achter elkaar worden opgenomen, dus dat betekent dat er vooral veel tijd nodig is voor de montage en nabewerking.

Nu kunnen we ons dat ook wel voorstellen met een vrijwel geheel gecomputeranimeerde film, maar het is toch een bittere pil omdat we er net zo lekker inzaten. Bovendien zijn de films van Avatar extreem populair en we weten niet wat de wereld gaat brengen, waardoor we ze liever eerder hebben dan later. Aan de andere kant is er nu hopelijk wel meer tijd om de puntjes op de i te zetten en dat kan de kwaliteit natuurlijk weer doen toenemen (iets wat Cameron toch al hoog in het vaandel heeft).