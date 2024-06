Disney+ bevat straks mogelijk video’s door gebruikers

We hadden dit van veel verschillende streamingdiensten verwacht, maar Disney+ zou waarschijnlijk de laatste zijn waarbij we dat voor ons zien. Disney zou overwegen om de video’s die gebruikers hebben gemaakt op zijn streamingdienst te zetten.

Disneytube

Hoe dat er precies uit moet komen te zien, dat is onduidelijk. Het lijkt ons niet aannemelijk dat de comedysketch van buurman Piet straks tussen de Star Wars-films staat. Tegelijkertijd is het wel voor te stellen dat Disney plannen heeft om groter te worden door iets te maken wat kan concurreren met YouTube. YouTube blijft een jaloersmakend platform, zo blijkt: TikTok heeft ook al jaren het plan om YouTube te verslaan. Nu doet het dat ook zeker als het om short format-content gaat, maar de gewone horizontale, langere video’s: die blijven toch van YouTube.

Dat is ook niet vreemd: mensen gebruiken YouTube inmiddels tien, vijftien jaar, dus daar is alle activiteit al die jaren opgebouwd. Misschien hebben mensen ook inmiddels een Premium-abonnement afgesloten om van de advertenties af te komen. Nu is dat wel elke maand opzegbaar, maar mensen hebben niet altijd zin in dat gewissel. Het zal dus een hele kluif worden, zelfs voor het grote Disney, om die gebruikerscontent een succes te maken (via CNBC).

Disney heeft de fans al

Je kunt het ook vanaf de andere kant redeneren, waardoor het er wat rooskleuriger uitziet voor Disney: veel mensen houden van Disney, hebben al een Disney+-account en zullen die content dan waarschijnlijk toch wel gaan kijken, als het leuk is en tot hun abonnement behoort. Als het inderdaad tot het abonnement behoort, want steeds meer streamingdiensten kijken naar extra’s. Denk aan HBO Max dat voor de Olympische Spelen met een soort extra abonnement zou komen, maar ook Amazon Prime dat een wisselwerking is tussen ‘gratis’ content en content waarvoor je moet betalen.

De reden dat Disney waarschijnlijk een soort YouTube wil beginnen is dat veel mensen video’s en reviews over de Disneyparken nu op YouTube zetten. Disney zou die content liever bij zichzelf houden, mede omdat het vaak discussies met YouTube heeft over die content. Disney is tegelijkertijd alvast wat meer tijd en aandacht aan het steken in YouTube: het maakte er zelfs een aparte Ariel de kleine Zeemeermin-serie voor en een YouTube Shorts-reeks met onze favoriete halfnaakte beer: Winnie de Poeh. Misschien denk je dat dat echt nog niet zo erg leeft, maar dat valt mee: in Amerika wordt YouTube in menig gezin meer gekeken dan de streamingdiensten.

Kortom, Disney kan wederom goud in handen hebben, maar het is niet ondenkbaar dat het misschien toch een wat grotere uitdaging wordt dan eerdere plannen van het bedrijf, omdat YouTube inmiddels op sommige fronten toch echt meer tot de gevestigde orde behoort dan Disney+ zelf.