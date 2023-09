Disney bestaat 100 jaar: komt met wannahave bluray-collectie

Veel mensen zijn opgegroeid met een Disney-film. Voor de een is dat De Kleine Zeemeermin, voor de ander zal dat Sneeuwwitje zijn. En voor weer een ander misschien wel The Little Mermaid uit 2023, die sinds deze week op de streamingdienst Disney+ te zien is. Waar Disney vroeger zijn ‘klassiekers’ een voor één op bluray en dvd uitbracht, komt het nu met een bluray-collectie die zo’n wannahave is, dat je er bijna een orgaan voor zou verkopen, ware het niet dat dat nogal onethisch is.

Disney 100 jaar

Het is waarschijnlijk wel nodig als je deze collectie met de 100 schijfjes wil kopen: hij is namelijk niet goedkoop. Hij kost 1.500 dollar en het zal ons niets verbazen als hij ook 1.500 euro kost. Dat is op zich acceptabel: het betekent dat je 15 euro per bluray betaalt. Nu hoor ik je denken: dat is niet zo goedkoop. Dat klopt: je kunt Belle en het Beest of Junglebook nu voor een tientje nieuw kopen op schijf. Maarrr: er zijn ook veel films die die bluraybehandeling nooit hebben gehad, en nu dus wel krijgen in deze bijzondere collector’s edition.

Deze musthave heet de Disney Legacy Animated Film Collection en je vindt er dus alleen animatiefilms van Disney in. Dus geen film zoals Hocus Pocus: alleen maar geanimeerde klassiekers van de Mouse House zelf. Vraag aan vrienden, collega’s om een animatiefilm van Disney te noemen en dikke kans dat hij in de collectie zit. Opvallend is wel dat ook Pixar-films tot de collectie behoren. Hoewel die veel overeenkomsten hebben met Disney-films (en het bedrijf ook van Disney is), past dat toch niet helemaal in een 100 jaar Disney-collectie, wat ons betreft.