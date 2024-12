Disneyland Paris komt met nieuwe avondshow: Disney Tales of Magic

Een emotionele reis die de magie in ons allen viert

Gasten worden meegenomen op een emotionele reis en beleven de verschillende verhalen van Disney Animation. Met o.a. Pinokkio, Assepoester, Belle en het Beest, De Leeuwenkoning, Lilo & Stitch en Encanto, en Pixar-films Inside Out en WALL-E. De show viert de magie die in ieder van ons zit en roept allerlei emoties op, zoals het najagen van dromen of het aangaan van nieuwe avonturen met vrienden. Maar ook liefde, herinneringen aan dierbaren en het gevoel deel uit te maken van een groep, een clan of gewoon een familie. Het krachtige verhaal, dat generaties verbindt, moedigt iedereen aan om de onvergetelijke momenten in hun leven opnieuw te beleven.

Een exclusieve soundtrack die de essentie van Disney magie vastlegt

Met de exclusieve soundtrack, speciaal gecomponeerd voor deze show, en meer dan 20 iconische nummers van de Disney Animation en Pixar films, worden dierbare herinneringen opgehaald. Klassiekers worden opnieuw uitgevonden in een frisse en levendige stijl. Het hart van deze soundtrack is Live in Magic, een origineel lied uitgevoerd in het Frans en in het Engels door de getalenteerde Noémie Legrand. Begeleid door een 100-koppig orkest opgenomen in de legendarische Air Studios in Londen. Live in Magic is gecomponeerd door Noémie Legrand, Tony Ferrari en Lucky West en belooft een ontroerende ervaring te worden.

Wist je dat?

Dit is pas de vierde avondshow in zijn soort die debuteert in Disneyland Paris sinds de opening. Disney Dreams! was de allereerste in 2012 en legde de lat hoog voor wat een avondshow kon zijn. Hetgeen zorgde tot de ontwikkeling van steeds spectaculairdere shows in de Disney Parken wereldwijd. Vandaar dat deze shows nu ook maar prijzen blijven ontvangen voor hun creativiteit. Zoals de Disney Electrical Sky Parade die onlangs is uitgeroepen tot European Top New Attraction 2024.