Nemesis: nieuwe Nederlandse thriller is must-see op Disney Plus

In Nemesis worden mensenlevens niet gespaard

Maar niets is minder waar: Nemesis is wel degelijk een behoorlijk linke serie waarin mensenlevens niet worden gespaard. De serie voelt on-Nederlands aan en past meer in de rij van Scandinavische crime-series en Britse politieseries. Dit niet in de minste plaats dankzij de hoofdrolspelers Sylvia van Maele (Lies Visschedijk), officier van justitie in Den Haag, Ed Koppers (Peter Blok) hoofdofficier van justitie en Lars van Deurnen (Romana Vrede), rechercheur bij de FIOD. Die laatste zou niet misstaan in welke Britse politieserie dan ook.

Wie en waar is Martin Heezink?

Het is fascinerend om te zien hoe een machtig politicus, een ambitieuze podcaster Nina Jacobs (Jade Olieberg) en een ‘mysterieuze’ informant verstrikt raken in een web van complotten en schandalen. Niets is wat het lijkt in deze wereld waar de waarheid een prijs heeft en de zittende macht er vrolijk op los corrumpeert. Het brein achter dit alles is Martin Heezink (Chris Peters), een vrijwel onvindbare yup van de befaamde Zuidas (de Financial Mile) in Amsterdam met een nogal vervelende en moordlustige agenda.

De serie dompelt je deels onder in de sfeer van Den Haag, waar de macht tastbaar is en de spanning voelbaar. De prima cinematografie toont de stad vanuit een nieuw perspectief en past in de al eerder genoemde Scandinavische manier van storytelling. Nemesis is veel meer dan alleen een thriller; het is een spiegel van onze tijd, die actuele thema’s zoals corruptie en machtsmisbruik op een indringende manier belicht. De serie daagt je uit om na te denken over de keuzes die we maken en de prijs die we betalen voor de waarheid. Het is de wereld die je niet ziet, laat staan dat je van het bestaan ook maar iets denkt af te weten.

Het is te makkelijk om complotwisselingen te verraden, of wie er allemaal worden vermoord en wat er echt aan de hand is met de hoofdrolspelers, maar daar beginnen we niet aan: daarvoor moet je echt zelf gaan kijken. Het gevaar is wel dat je in de bingemodus terechtkomt, want de snelheid van de serie is geweldig met cliffhangers op momenten dat je denkt: ‘Morgen verder kijken, of toch maar vandaag?’