YouTube test weer Lite-abonnement, maar juich niet te vroeg

Experimentele fase

Toen Google aangaf in Nederland en Belgie te gaan stoppen met Lite, zei het wel meteen dat het nog wel werkt aan Lite-versies van zijn Premium-abonnement en dat blijkt nu geen loze belofte. Het wordt niet bij ons getest, maar wel in Australië, Duitsland en Thailand, schrijft Android Authority. Dat betekent dat de kans aanwezig is dat we in Nederland hopelijk ergens volgend jaar ook weer van de reclames af kunnen komen.

De experimenten met dit abonnement zijn trouwens niet nieuw: blijkbaar is er begin dit jaar in Australië al gestart met deze proef, waar het abonnement 8,99 Australische dollar kost (5,57 euro). We verwachten dat als het abonnement in Nederland terugkeert, het wel een euro duurder zal zijn dan het was, maar dat is koffiedik kijken.

Tegelijkertijd hoeft het ook weer niet zo te gaan. Een prijsverhoging zou bij het oude abonnement niet zo gek zijn, maar het nieuwe Lite geeft het toch net een andere draai. Immers moet er wel iets veranderen, anders had YouTube het oude abonnement kunnen houden. De vorige versie van Premium Lite was advertentievrij, maar in de nieuwe versie heb je wel wat reclame om te kijken. Muziekcontent en Shorts zijn bijvoorbeeld wel voorzien van advertenties, net als niet-storende advertenties terwijl je door YouTube heenscrollt. Het lijkt erop dat de advertenties bij langere YouTube-video’s wel weg zijn, zowel ervoor als tijdens: goed nieuws dus, zeker als de prijs van Lite niet veel hoger wordt dan hij was.