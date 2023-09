YouTube stopt met Premium Lite-lidmaatschap: wordt dus duurder

Boooooo! Guess the lower priced YouTube Premium Lite experiment wasn't the smash hit Google was hoping for pic.twitter.com/QsITTHdImG

YouTube Premium stopt

We wisten al een tijdje dat YouTube bezig was met een nieuwe abonnementsvormen, maar helaas is het resultaat daarvan niet erg positief. Waar je voor YouTube Premium Lite 7 euro betaalde, moet je nu meteen naar YouTube Premium dat 11,99 euro per maand kost. Erg balen, want veel mensen vinden 7 euro betalen voor het verwijderen van reclames op YouTube al een fiks bedrag. Nu wordt dat ineens 11,99 euro per maand. Je hebt dan wel wat extra pluspunten, namelijk de optie om video’s in de achtergrond te kijken en offline te gebruiken. Daarnaast krijg je er ook toegang mee tot YouTube Music.

Maar ja, de meeste mensen nemen een abonnement op YouTube omdat ze van die eeuwig durende reclame af willen, die tegenwoordig niet alleen langer en meer is, maar ook midden door video’s heenkomen. Ontzettend irritant, en hierdoor dwingt YouTube je bijna om een abonnement te nemen. Dat wordt echter een stuk minder aantrekkelijk nu je daar een fiks 12 euro aan kwijt bent. Het vervelende aan YouTube is dat het ooit gratis was met misschien één reclametje ervoor, dat je ook nog na een paar seconden kon skippen. Netflix kost ongeveer net zoveel als YouTube, maar dat is altijd al zo geweest dus dat is gevoelsmatig heel anders.