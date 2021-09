​Da’s veel: 50 miljoen mensen hebben YouTube Premium

209 miljoen mensen hebben Netflix. Het merk heeft hier jaren aan gebouwd en nog steeds is het de koning van de streamingdiensten. Hetzelfde geldt voor Spotify: de muziekstreamdienst heeft 158 betalende gebruikers. De veel nieuwere YouTube Premium en YouTube Music schijnen samen 50 miljoen-abonnees te hebben.

YouTube Premium Inmiddels weten we allang dat mensen vaak meerdere streamingabonnementen afnemen per gezin en dat betekent dus dat er onder de YouTube Premium-gebruikers waarschijnlijk ook veel Spotify- en Netflix-klanten zijn. Toch is de groei die YouTube ermee laat zien indrukwekkend: vorig jaar (december 2020 zelfs) waren het er namelijk nog 30 miljoen. In een blog schrijft Google: Het is bijna 6 jaar geleden dat we onze abonnementsmogelijkheden op YouTube begonnen en vandaag zijn we verheugd om het nieuws te delen dat we de 50 miljoen Music- en Premium-abonnees hebben overschreden, inclusief proefversies. Muziek- en Premium-abonnementen zijn belangrijke pijlers voor het genereren van inkomsten door YouTube, waardoor unieke content en communities kunnen floreren.”

Vooral veel muziekfans Hoe die 50 miljoen precies zijn onderverdeeld is onbekend. Wel benadrukt Google het muziekgedeelte in de tekst, waardoor het erop lijkt dat mensen het vooral nemen voor de muziekkant van het verhaal, in plaats van bijvoorbeeld vlogs. YouTube Music Premium kost een tientje per maand en YouTube Premium kost 12 euro per maand. Het verschil tussen de twee is alleen dat je met Premium ook gewone video’s kunt downloaden en zonder advertenties kunt kijken. Een groot voordeel, want de herhaling van advertenties op YouTube is groots en meeslepend: of eigenlijk: groots en irritant. Veel mensen raken er zo gefrustreerd van dat ze maar besluiten dat abonnementsgeld te betalen.

Videoclips Tegelijkertijd is het ook wel erg handig, want waar je nu een video op YouTube steeds moet kijken en je dus niet je telefoon vergrendeld op zak kunt doen, kun je dat met een abonnement op YouTube wel. Bovendien is het handig om muziek te kunnen downloaden, zodat je niet elke keer heel veel data gebruikt. Dat is uiteraard bij YouTube meer, omdat hier ook videoclips aan vastzitten, wat bij Spotify slechts een klein stukje uit een clip is. Kortom, het is niet helemaal uit frustratie dat mensen een abonnement van YouTube nemen.