​YouTube-video’s kijken in 4K? Dat wordt betalen

Waar we nu gewend zijn om YouTube-video’s in 4K gewoon te kunnen kijken, is dat straks waarschijnlijk voorbij. Het wil nu een YouTube Premium-abonnement afdwingen. Wil je in de hoogst mogelijke beeldkwaliteit video’s kijken op het platform, dan ben je daar straks 11,99 euro per maand aan kwijt. Het voordeel is wel dat je dan ook geen advertenties meer ziet.

YouTube YouTube is niet het meest vriendelijke bedrijf als we kijken naar hoe het bezoekers aan zijn abonnement wil krijgen. Ooit was YouTube een videoplatform waar je af en toe een commercial voor de video zag, die je ook nog na een paar seconden kon skippen. Inmiddels moet je soms twee of drie volledige commercials kijken voordat je video begint. Laatst werd er zelfs een test gedaan met maar liefst 10 (!) reclames. Inmiddels hebben 50 miljoen mensen YouTube Premium, maar het is duidelijk dat dat hoger moet worden volgens het bedrijf. YouTube heeft ook een periode lang heel veel dezelfde reclames getoond. Allemaal om je maar naar dat Premium-abonnement te trekken. Nu denkt het een nieuwe troef in handen te hebben, want blijkbaar kijken zoveel mensen op de hoogste kwaliteit video’s, dat het denkt een groot aantal nieuwe abonnees te kunnen aantrekken wanneer het die beste kwaliteit achter ‘slot en grendel’ zet. Of nou ja: een dikke betaalmuur waar je 143,88 per jaar aan kwijt bent.

Premium-account Het bedrijf van de rode playknop heeft inmiddels aangegeven dat het gaat om een experiment. Je ziet bij de video onder videoresoluties een Premium-icoontje staan en de optie om te upgraden. Dat staat achter 2160p (dat is hoe YouTube 4K noemt), waardoor je het niet meer vrij kunt kiezen en bekijken zonder zo’n abonnement. Het abonnement komt met meer voordelen dan de best mogelijke beeldkwaliteit: je hoeft geen advertenties meer te zien, je kunt video’s op de achtergrond laten verder spelen (handig bij muziek luisteren), je kunt picture-in-picture kijken (handig tijdens werk) en je hebt toegang tot de muziekstreamingdienst van YouTube: YouTube Music. Het heeft dus zeker zo zijn voordelen, maar het kost wel 12 euro per maand en dat is zeker nu alles steeds duurder wordt toch een wat minder aantrekkelijk idee.

Einde van een tijdperk Omdat YouTube er nog geen uitspraken over heeft gedaan, is het onbekend of dit alleen in bepaalde landen geldt of gewoon voor iedereen. We zijn bang voor het laatste, wat aan de andere kant ook wel de meest eerlijke optie is. Het zou in ieder geval het einde van een tijdperk betekenen: 4K is al mogelijk op YouTube sinds 2010.