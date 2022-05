​Eindelijk: straks minder vaak dezelfde YouTube-commercials

Word je af en toe ook helemaal gek van steeds dezelfde reclames voor je YouTube-video start? Of het nou een heel onprofessioneel opgenomen commercial is over beleggen of een gelikte reclame van een groot merk: je zit er niet op te wachten. Vroeger was het er eentje die je snel kon skippen, maar tegenwoordig moeten we steeds langer naar reclames kijken: vaak zelfs twee. Je kunt een betaald abonnement nemen om van die herhalende reclames af te komen, maar er is mogelijk een andere oplossing aan de horizon.

YouTube Premium YouTube verdient natuurlijk goudgeld met die reclames, dus logisch dat het daar niet mee wil stoppen. Maar soms lijkt de videosite je zo te bombarderen met steeds dezelfde reclames, dat het je bijna een abonnement in pest. Je kunt voor 6,99 euro kiezen voor YouTube Premium, maar daar zitten wel haken en ogen aan, waardoor je vaak al snel moet kiezen voor een duurder abonnement. Allemaal erg vervelend, zeker als je ook weer niet zoveel gebruikmaakt van YouTube. Gelukkig blijkt YouTube nu met een eigen oplossing te komen. Het heeft namelijk een nieuwe tool voor bedrijven waarmee het werkt. Hiermee kunnen die bedrijven zelf kiezen hoe vaak een bepaalde bezoeker zijn commercial te zien moet krijgen. YouTube schrijft: “We kondigen vandaag nieuwe functies aan waarmee makers en adverteerders een zinvollere band met hun publiek kunnen opbouwen. YouTube is al lang een belangrijk platform in het winkeltraject en we maken het voor kijkers nog gemakkelijker om te ontdekken en te kopen, en voor jou om de verkoop te stimuleren.”

Display & Video 360 Later dit jaar kunnen twee kanalen live gaan en samen een evenement hosten, waardoor hun fanbases worden verenigd in één enkele live shoppingstream. Creators kunnen ook een livestream voor winkelen op hun eigen kanaal starten en hun publiek vervolgens doorverwijzen naar het kanaal van een merk, zodat fans kunnen blijven kijken.” Terwijl YouTube het vooral heeft over doorverwijzen, komt er binnen die tools ook de mogelijkheid om dus te bepalen hoe vaak je video aan dezelfde persoon wordt getoond. Dit heet ‘Display & Video 360’ en hiermee kun je vooral voor smart-tv’s instellen hoe het werkt. Echter geeft YouTube aan dat dit ook doorsijpelt naar desktop-YouTube en de app. Nu denk je misschien dat een bedrijf toch juist liever zijn advertentie zo vaak mogelijk zou willen laten zien, maar dat is in de praktijk niet het geval. Aan zoveel mogelijk verschillende mensen? Natuurlijk. Op een populair medium? Zeker wel. Alleen bedrijven weten ook dat ze eerder cheap en vervelend overkomen als ze te vaak bij dezelfde persoon worden geplugd. Goed dus dat YouTube bedrijven de kans geeft om zelf meer in de hand te hebben hoe vaak dit precies is.

Minder vaak dezelfde reclame YouTube geeft aan: “Nu kun je je bereik aanvullen door actief je wekelijkse frequentiedoel in te stellen. Door ons ongeëvenaarde doelgroepbereik te combineren met toonaangevende machine learning-mogelijkheden kunnen adverteerders nu optimaliseren hoe vaak kijkers hun advertenties in een week zien. Dit betekent niet alleen efficiëntere uitgaven, maar vooral een betere ervaring voor kijkers.” Een interessant statement, want blijkbaar weet YouTube dondersgoed dat de ervaring voor kijkers dus niet optimaal is op dit moment. Maar: als het goed is, wordt het dus beter.