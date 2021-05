​De content die we kijken, lijkt langer te worden

Het is niet helemaal gestoeld op diepgravend onderzoek, maar er zit waarschijnlijk wel wat in. Mark Serrels van Cnet valt het op dat films op Netflix, maar ook filmpjes op YouTube, steeds langer worden. Ze zijn in ieder geval allang niet meer zo kort als in de jaren ‘80. Serrels vergeleek de superheldenfilms van nu met 80’s-films als The Karate Kid, The Thing en Terminator 2. Het viel hem op dat die hedendaagse superheldenfilms gemiddeld zo’n 30 minuten langer zijn.

Content lijkt langer

Echter is het niet eens per se het feit dat de content langer is, het is vooral dat de content langdradiger is. Het valt Serrels op, maar mij ook. Hij geeft als voorbeeld Cecil Hotel op Netflix, een docu over een vermissing, maar ik kan bijvoorbeeld Below Deck noemen als reeks die veel te langdradig is. Bij de crimi-series is het vaak dat er allerlei dingen bij worden gehaald die achteraf helemaal niet relevant blijken te zijn, terwijl het bij Below Deck en andere realityseries vaak een probleem is dat dezelfde fragmenten veel te vaak worden herhaald.

We zijn inmiddels zo gewend aan bijvoorbeeld series met afleveringen van 3 kwartier tot een uur, dat we bij een serie-aflevering van 20 tot 30 minuten bijna denken dat we naar een short hebben gekeken. Aan de andere kant is media en entertainment dat wat langer duurt ook juist in opkomst. Denk bijvoorbeeld aan podcasts die mensen van begin tot eind luisteren. Die duren vaak nog langer dan een gemiddelde aflevering van een serie. Zelfs op het internet gebeurt het bij artikelen: die worden toch net iets langer gemaakt alleen om Google te pleasen.