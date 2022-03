​YouTube gaat ook ‘basic’: allerlei series nu gratis te kijken

Concurrentie van streamingdiensten

Het is YouTube z’n manier om in te springen op een trend die we zien bij meerdere streamingdiensten. Zo heeft HBO Max in Amerika een abonnement waarbij je minder betaalt, maar wel reclames te zien krijgt. Ook Disney+ zou van plan zijn om met eenzelfde soort deal te komen. YouTube pakt het net even iets anders aan, het wil namelijk niet-abonnees aanspreken door je helemaal gratis te laten kijken, in ruil voor het moeten doorstaan van advertenties.

Aangezien een gewoon YouTube-filmpje vaak al barst van de advertenties, zal het waarschijnlijk een flink reclameblok worden dat tussen de series door wordt getoond. Toch kan het wel de moeite waard zijn, als je bijvoorbeeld fan bent van shows zoals Hell’s Kitchen, Heartland of Scream Queens. Dat zijn namelijk twee van de series die YouTube straks gratis aanbiedt, in ruil voor een nog onbekend aantal commerciële uitingen.