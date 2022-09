YouTube maakt reclameblokken voor video’s stukken langer

Inmiddels is het videoplatform al jaren bezig om mensen op niet altijd even prettige wijze een abonnement af te dwingen. Betaal je YouTube maandelijks geld, dan hoef je die reclames namelijk niet te zien. Het begon ooit met af en toe een commercial die je vrijwel altijd kon skippen, toen werden het er twee, toen werden ze ook nog langer, toen werden het er drie en inmiddels schiet het zelfs door naar tien minuten.

Het internet is dit weekend in rep en roer, want YouTube heeft iets aangepast waarvan je bijna zou denken dat het een technische fout betreft. Verschillende mensen rapporteren dat ze maar liefst tien reclames moeten kijken voordat de video die ze proberen te bekijken start.

Premium pushen

Ook heeft YouTube een lange tijd steeds dezelfde commercials getoond, wat ook enorm op de irritatie inwerkt. Inmiddels is dat wel iets afgenomen, maar zoekt het duidelijk een nieuwe manier om mensen naar een abonnement op YouTube Premium toe te 'infuencen'. De tien (10!) advertenties kunnen ook niet worden overgeslagen. Het is echter gelukkig nog niet bij alle mensen verandert; het lijkt te gaan om een 'kleine' groep gebruikers.

Volgens de woordvoerder van Google Nederland (tegen nu.nl) is het experiment inmiddels al voorbij. Wat er verder uit is gekomen, dat is onbekend. Echter kunnen we aan de reacties op het internet aflezen dat t niet bepaald een geliefd experiment is, waardoor de hoop is dat YouTube hier niet mee verder gaat.