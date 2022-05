​YouTube: je kunt nu zien welk moment het meest is bekeken

Je kunt nu zien hoe welk moment in een YouTube-video het meest is bekeken. YouTube onthulde de nieuwe functie vorige week en deze is nu neergestreken in Nederland. Je ziet het in grafiekvorm, waardoor je bijvoorbeeld in video’s waar meerdere interessante momenten inzitten sneller bij die momenten terechtkomt.

Populair moment op YouTube

Je benadert de nieuwe functie heel simpel, door in een video de speelknop op de rode lijn vast te grijpen. Als je op die manier snel door een video heengaat, dan heet dat scrubben. Bij dat scrubben zie je nu precies wanneer een video het vaakst is bekeken. Immers is het mogelijk om een YouTube-video te delen op een specifiek moment. Hierdoor kun je meteen naar de actie, zoals bijvoorbeeld veel mensen wilden in de video waarin Will Smith een klap uitdeelde tijdens de Oscars. Of denk bijvoorbeeld aan een flinke crash bij de Formule 1. Hoewel het zeker weten de moeite waard is om de rest te kijken, zullen veel mensen toch het eerste naar dat spannende moment willen gaan.

Dat kan nu makkelijker, omdat je in grafiekvorm precies ziet waar een flinke piek (of berg) is, waardoor je dat specifieke moment zo te pakken hebt. Je hoeft er ook niets speciaals voor aan te zetten. Of je nu gebruik maakt van de YouTube-app voor Android of de Chrome-browser, je vindt nu sneller je weg in een video. Het kan bovendien erg leerzaam zijn voor makers van video’s, zich bewuster zijn van welke momenten voor mensen belangrijk zijn. Stel je voor dat je een lange vlog maakt waarin je 5 onderwerpen bespreekt, dan weet je nu dat iedereen ziet wanneer mensen vooral geïnteresseerd zijn en het vaker over dit onderwerp hebben.