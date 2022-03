Tumult bij de Oscars: Will Smith geeft Chris Rock een oorvijg

Een opmerkelijk moment tijdens de Oscar uitreiking vannacht. Acteur Will Smith, bekend van The Fresh Prince of Bel Air, Men in Black en zijn sinds vandaag Oscar-winnende performance in King Richard, kreeg het aan de stok met komiek Chris Rock. Na een foute grap van Rock over de vrouw van Smith, Jada Pinkett-Smith, stapte Will Smith vanuit de zaal resoluut op Chris Rock af en verkocht hem een flinke oorvijg. Daarna draaide Smith zich om en liep weer terug naar zijn stoel terwijl hij de komiek nog toeschreeuwde om nooit meer de naam van zijn vrouw in zijn mond te nemen. De zaal was er even helemaal stil van toen al snel bleek dat het geen grap was.

Haaruitval door huidziekte

De aanleiding voor deze korte ruzie was een grap van Chris Rock. Die zag Smith’s vrouw zitten en grapte dat hij al uitkeek naar haar rol in G.I. Jane 2. Klinkt onschuldig, toch? Welnu, die film staat vooralsnog niet op de planning. In het eerste deel (1997) speelde Demi Moore, compleet met een kaalgeschoren (gemillimeterd) hoofd de rol van een vrouwelijke soldaat. Chris Rock maakte de grap omdat Jada Pinkett-Smith in de zaal, naast manlief Smith, zat mat een kaalgeschoren hoofd. Echter, niet omdat zij zich voorbereid op een rol, maar omdat ze lijdt aan een zeldzame huidziekte waardoor het haar uitvalt. Een grap daarover ging Will Smith duidelijk te ver, en dat liet hij Chris Rock dan ook duidelijk merken.