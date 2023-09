YouTube gaat langere reclameblokken uitproberen

Persoonlijk heb ik een hekel aan reclame, zowel op tv als online. En dan bedoel ik reclame die je steeds vaker, en langer, ‘verplicht’ bent om te kijken voordat je een programma of video start, of verder kunt kijken. Bij lineaire tv kun je tijdens de reclameblokken nog wegzappen. Online en bij de meeste streaming diensten is dat vaak niet mogelijk. YouTube is daar een goed voorbeeld van. Hoewel je zogenoemde voorloop advertenties soms na enkele seconden kunt ‘overslaan’, groeit ook het aantal advertentie-onderbrekingen tijdens het kijken van een video. De ergernis die dat voor veel kijkers met zich meebrengt, is ook tot YouTube doorgedrongen.

Minder, maar wel langere reclameblokken

YouTube staat erom bekend dat video’s gemiddeld vaker onderbroken worden voor een of twee advertenties. Het aantal onderbrekingen wekt bij veel kijkers nogal wat ergernis op. Onderzoek wijst uit dat de voorkeur van kijkers uitgaat naar langere, maar minder frequente, reclameblokken.

“Kijkers verwachten een andere advertentie-ervaring, afhankelijk van de inhoud die ze bekijken. Als het gaat om lange inhoud op tv-schermen, zou 79% van de kijkers de voorkeur geven aan gegroepeerde videoadvertenties in plaats van verspreid over een video. Op basis van deze voorkeur evalueren we nieuwe opties die de gemiddelde onderbrekingen voor kijkers minimaliseren, zoals zoals minder en langere advertentiepauzes, om een meer naadloze kijkervaring op het grote scherm te creëren”, zo stelt YouTube. Het bedrijf gaat experimenteren met twee reclameblokken, een voorafgaand aan de video en eentje in het midden.

Een andere ergernis van kijkers is de manier waarop programma’s en video’s onderbroken worden voor advertenties. Dat kan midden in een scene of gesprek zijn. De reclameblokken worden bovendien nooit aangekondigd. ‘Bam!, en daar is die’. Vervolgens moet je blijven kijken omdat ook niet duidelijk is hoe lang, en hoe veel, advertenties getoond worden voordat de video weer hervat wordt. YouTube zegt op haar eigen blog ook te experimenteren met het weergeven van de resterende tijdsduur van reclameblokken.

De tests met de nieuwe reclameblokken starten binnenkort, zo stelt YouTube. Zo willen ze er achter komen hoe kijkers op een eenvoudige en ‘kijkersvriendelijke’ manier de lengte van de advertentie kunnen inschatten.