​YouTube neemt drie keer scheepsrecht op gebruikers adblockers

Adblockers

Adblockers worden volop gebruikt, maar eigenlijk is het gebruik ervan lang niet voor iedereen even positief. Immers hangt het internet aan elkaar van de advertenties en is dat de reden dat websites content creators kunnen betalen om mooie dingen te maken waar anderen iets aan hebben. Aan de andere kant zijn advertenties soms vervelend, zeker op YouTube, waar je vaak veel tijd kwijt bent aan het kijken naar advertenties voor de video’s beginnen. Het alternatief is een abonnement van 10 euro per maand en daar zit niet iedereen op te wachten.

Toch is dat wel waar het naartoe gaat met deze drie maal is scheepsrecht-regel van YouTube. Het pikt niet langer dat mensen bij de vleet adblockers gebruiken en het is wel voor te stellen waarom dat is. Minder views op de advertenties betekent dat het minder goede data kan laten zien aan de bedrijven die achter die reclames zitten. Op dit moment zit het nieuwe beleid nog in de testfase, maar het lijkt er toch echt wel aan te komen.