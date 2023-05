YouTube op TV krijgt onskipbare advertenties van 30 seconden

Waar YouTube in de browser en YouTube de app op smartphones al een tijdje het gas erop heeft waar het gaat om reclames, gaat het nu volle kracht vooruit met commerciële uitingen in de televisie-app. Er komen onskipbare advertenties naar de TV-app van YouTube. Advertenties die maar liefst 30 seconden duren. Dat is heel lang. Heeeeel. lang.

YouTube TV Op dit moment verschijnen er nog twee reclames van 15 seconden in de televisie-app van YouTube, maar dat gaat veranderen. Het wordt één lang exemplaar van 30 seconden. Maar dat is helaas niet alles: plaspauzes zijn er niet meer bij, want elke keer dat je YouTube op televisie pauzeert, dan komt er weer een reclame. Gewoon even het geluid harder zetten bij een toiletbezoek dus, om zo te voorkomen dat je alweer naar een reclame moet kijken. Die kortere 15-secondereclames gaan trouwens niet helemaal weg: het kan zijn dat die er alsnog ook af en toe bijkomen. De advertenties van 30 seconden zijn er voor adverteerders van YouTube Select. Is het allemaal doffe ellende? Er is nog een lichtpuntje: alleen de best presterende YouTube-video’s worden van deze reclames voorzien. Mr Beast, MKBHD, BOOS, waarschijnlijk gaan de video’s van die kanalen allemaal wel naar de 30 seconden-reclames. Het heeft natuurlijk een doel: zorgen dat je YouTube Premium neemt, het abonnement waarvoor je 7 tot 15 euro per maand betaalt om zo geen advertenties te hoeven zien (naast wat andere voordelen).

Veel bekijk via TV

Nu is het op zich op televisie iets normaler om langere reclames te kijken, wat YouTube ook terugziet in de impressies van YouTube Select (het advertentieplatform speciaal voor best presterende content). 70 procent van de impressies zou afkomstig zijn van televisies. YouTube-ceo Neal Mohan zegt: “Steeds meer kijkers stemmen YouTube af op het grootste scherm in hun huis. Vooral jongere kijkers maken geen onderscheid meer tussen het soort content dat ze bekijken." Er is trouwens in het geval van de pauze-reclame wel mogelijk om deze weg te doen. Je krijgt hem te zien in een banner rond de video en als je ‘dismiss’ kiest, dan verandert het scherm weer terug. Maar goed, je kunt er verder niet echt onderuit dat de reclames op YouTube op televisie aanzienlijk langer en dus ook vervelender worden. Zeker als je niet zit te wachten op een bepaalde reclame, dan duurt deze nu dus ook nog extreem lang, dan wanneer je het maar 15 seconden hoeft uit te houden voor de volgende begint.

Adblocker Sowieso is Google, eigenaar van YouTube, de laatste tijd aanzienlijk fanatieker in het adverteren op YouTube. Zo heeft het recent geregeld dat adblockers niet meer kunnen worden gebruikt, waardoor iedereen de reclames nu moet kijken, uiteraard behalve abonnees. Is het dé manier om abonnees te krijgen, of is het vooral weer een manier waardoor mensen YouTube liever links laten liggen? Dat gaat de komende periode ons leren.