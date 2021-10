​Moeten we advertenties accepteren op gadgets die we betalen?

Als je je smart-tv aandoet, dan is de kans groot dat je geconfronteerd wordt met ofwel filmreclames van streamingdiensten die je niet hebt of met andere commerciële uitingen waar je niet op zit te wachten. Op sommige televisies kun je dit uitschakelen, maar waarom is het er eigenlijk? Moeten we al die advertenties zomaar accepteren op gadgets waarvoor we betalen?

Reclames op je smartphone Samsung maakt televisies, maar zal nog niet stoppen met de advertenties die je daarop ziet in je gewone menu. Wel stopt het met de advertenties die je ziet in de standaard apps op Android-smartphones. Wanneer je een Samsung-telefoon kocht, dan zag je namelijk in bijvoorbeeld de weer-app en de betalingsapp allemaal reclames. Dat terwijl je al geld neertelt voor het toestel. Hoewel Samsung heeft aangegeven dat het de irritatie begrijpt en het daarom verwijdert, is het dat vooralsnog niet van plan met zijn smart-tv’s. Het is natuurlijk makkelijk om te zeggen: reclame is stom, het moet weg. Het is een van de grootste redenen waardoor techbedrijven groot worden. Vraag maar aan Google. Samsung gaf ook op dat het hoopte groei te bereiken door advertenties te tonen in de basic apps. Het heeft echter nog een voordeel. Zouden smartphones en smart-tv’s niet juist door die commerciële uitingen aanzienlijk goedkoper worden? Als een fabrikant afspraken kan maken met adverteerders, dan verdienen ze dus extra geld op een televisie. Geld dat ze best (deels) kunnen doorsluizen naar klanten.

Betalen voor reclame Tegelijkertijd voelt het niet oke. Als je in een app zelf downloadt en je hoeft er niet voor te betalen, dan weet je dat je advertenties voor je kiezen krijgt. Hetzelfde geldt voor een muziekstreamingdienst als Spotify: je kunt ervoor kiezen gratis te luisteren. Dan lever je wel in op functionaliteit én moet je af en toe naar advertenties kijken. Vaak zijn het heel irritante reclames, zo is YouTube er een ster in om je steeds weer dezelfde -vaak totaal niet passende- advertentie voor te schotelen. Net zo lang tot je overstag gaat en betaalt voor YouTube Premium. Het is niet de vriendelijkste manier van handelen, maar het is voor te stellen. Je mag immers gratis gebruikmaken van bijna al het moois dat YouTube in huis heeft, maar in ruil daarvoor wil YouTube je data gebruiken en/of je advertenties voeren. Ook al heb je er soms je buik van vol, je kiest er zelf voor om YouTube aan te slingeren. Bij de aankoop van een gadget ligt dat net even anders. Ook hier is het wel jouw keuze of je zo’n smartphone of televisie koopt, je legt wel veel geld neer voor zo’n apparaat. Geld waarvoor je niet al die advertenties zou moeten doorstaan.

Keuze voor commercie Het zou goed zijn als het een keuze werd, dat je meer zou betalen voor je televisie als je hem graag wil gebruiken zonder advertenties. Of beter nog: dat je juist minder betaalt voor een televisietoestel waarop je wel accepteert dat je af en toe een reclame van een film of serie te zien krijgt. Ook al weet je dat je ervoor moet betalen wanneer je die film ook echt wil bekijken. Het hele overal reclame instoppen wordt zeker op televisies steeds erger. Er zijn zelfs knoppen speciaal gereserveerd voor een Netflix-logo of het Rakuten-logo. Zo vercommercialiseerd een van de meest commerciële objecten in je huis meer en meer. Het is goed dat Samsung in ieder geval bij zijn smartphones nu een lijn trekt, maar wij zijn benieuwd wanneer de Consumentenbond in actie komt.

Waar is de Consumentenbond? Tot nu toe is het hier nog vrij stil over, terwijl consumenten hier wel degelijk hinder van ondervinden. Aan de andere kant kun je die advertenties op sommige televisies wel uitschakelen, dus als je dat wil, let dan goed op welke televisie je aanschaft. Maar dan nog kan er in de toekomst altijd een update volgen waardoor ook jij wordt onderworpen aan het advertentiecircus. Fotocredits: mohamed_hassan