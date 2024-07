YouTube biedt je nu AI-playlists binnen YouTube Music

Het is heel leuk om je eigen playlists te maken, maar waarschijnlijk doe je dit al jaren in Spotify. Tijd voor iets nieuws, toch? Nu de hele wereld kijkt naar AI is er een beweging gaande van AI-playlists. Deze wordt onder andere omarmd door YouTube Music, dat nu door kunstmatige intelligentie samengestelde afspeellijsten ondersteunt.

YouTube Music

Helaas is dit weer een kwestie van Verenigde Staten eerst, waardoor je er in Nederland helaas nog geen profijt van hebt. Bovendien is het ook alleen voor YouTube Premium-gebruikers. Je kunt zelf een AI-playlist maken als je inderdaad in de VS woont en een Premium-account hebt, door te omschrijven wat je wil horen. Denk aan ‘catchy pop refreins’ of ‘hiphop-nummers om vrolijk van te worden’. De AI komt dan met een afspeellijst die gebaseerd is op je omschrijving. Op die manier kun je heel snel muziek luisteren in een genre dat je kunt waarderen, maar ook die past bij een gevoel dat je op dat moment hebt.

Tegen TheVerge zegt YouTube dat het ook met een nieuwe mogelijkheid komt om een nummer te neuriën en het op die manier te kunnen vinden. Een leuke toevoeging, maar niet wereldschokkend: dit zit al heel lang in de Google-eigen app. Is het een nummer dat je in de winkel of in de club hoort, dan kun je het op die manier ook ‘Shazammen’ binnen YouTube. Je vindt deze mogelijkheid nu al, namelijk als je naar de zoekbalk gaat in YouTube en dan op de golven tikt. Handig dat het er is, maar niet echt speciaal dus. Wat dat betreft zijn we meer te spreken over de AI-afspeellijsten, die ook al aanwezig zijn binnen Spotify maar op een heel ander niveau. We hopen dat Spotify ook met deze prompt-optie komt om AI-afspeellijsten te maken.

YouTube Music's new feature lets you generate custom playlist art with AI.https://t.co/Uk4M49VYkC pic.twitter.com/W64fQknonC — TechCrunch (@TechCrunch) October 28, 2023

AI-playlists

We kunnen niet wachten om met die optie aan de slag te kunnen. Stel dat je hiermee ook kunt zoeken naar bijvoorbeeld artiesten zoals XX of naar muziek die klinkt als het nummer XX, dan wordt het een heel interessante optie. Als we dit soort vragen nu wel eens aan ChatGPT vragen, dan komen we van een koude kermis thuis. Als we vragen om een nummer dat lijkt op Rihanna’s Work, dan krijgen we Temperature van Sean Paul en Mi Gente van J Balvin aangeraden: niet bepaald hetzelfde. Al moeten we zeggen dat we J Cole en Vince Staples wel goede aanraders vinden voor mensen die naar artiesten op zoek zijn die klinken zoals Kendrick Lamar. AI kan het dus wel, tijd om dat vaker te implementeren op plekken waar dat ook vanzelfsprekend is, zoals muziekstreamingdiensten als Spotify en YouTube Music.