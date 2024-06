YouTube laat creators nu meerdere thumbnails testen

Je kent ze wel, de preview-afbeeldingen op YouTube. Vaak met iemand die zwaar gephotoshopt met open mond staat, om je maar te verleiden op die video te klikken en te ontdekken waar die persoon nu precies zo verbaasd over is. Een beetje shockeren, om zo te zorgen dat we massaal klikken. Het wordt straks nog makkelijker om mensen je video in te trekken. Dit is hoe.

Thumbnails testen

YouTube wil het creators nu makkelijker maken om succesvolle thumbnails te kiezen: het laat ze meerdere varianten uploaden en het systeem kijkt dan welke het meest wordt aangeklikt. Zo kun je voor alleen de meest succesvolle thumbnail kiezen en meer kijkers trekken. Zo’n test waarbij een website meer opties laat zien en wordt bijgehouden wat de lezers of kijkers het liefst zien, heet een A/B-test en vindt vaak op meer websites plaats dan je denkt. Het helpt om te kiezen voor het allerbeste beeld, omdat je kiest op basis van data.

YouTube heeft de nieuwe functie zelf aangekondigd en het is al getest onder een paar honderd creators. Het videoplatform noemt het Thumbnail Test & Compare, dus previewafbeelding testen en vergelijken. YouTube geeft aan dat het de gekozen thumbnails eerlijk verdeeld onder de kijkers en dat er dan een winnaar wordt geselecteerd die dan overblijft. Je krijgt als creator ook te zien hoe groot het verschil in prestaties is van elke thumbnail, om je zo meer inzicht te geven in de keuzes die je in het vervolg kunt maken bij het creëren van je thumbnails. En wil je toch liever dat een andere thumbnail wordt getoond, dan is het niet zo dat YouTube prat gaat op de winnaar: je hebt die vrijheid wel om dat zelf te doen, als je dat wenst.

A/B-testen

YouTube zegt dat alle creators die hiervoor in aanmerking komen er één dezer weken toegang toe krijgen. Het is te vinden binnen YouTube Studio (bij de uitgebreide opties). Als we MrBeast, de grootste YouTuber ter wereld, mogen geloven, doet het wonderen. Hij dat hij door het gebruik van verschillende thumbnails ontdekte dat voor hem de afbeeldingen met dichte mond beter werkte. En inderdaad: de meeste MrBeast-thumbnails van de laatste tijd tonen hem netjes met zijn lippen op elkaar.

Een interessante mogelijkheid dus voor YouTube-creators, maar ook voor gebruikers komt er iets interessants aan. YouTube test momenteel de optie om met AI naar een goed deel van de video te skippen. AI zoekt uit welk moment dat is en jij hoeft geen tijd te verliezen. We hebben het zelf nog niet ervaren, maar we zijn benieuwd of dat grote invloed zal hebben over hoe we YouTube-video’s kijken en vooral: hoe creators ze maken.