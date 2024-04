De ruimte, gekke experimenten, de natuur, het menselijk lichaam: wetenschap is fantastisch. Gelukkig zijn er heel veel YouTube-kanalen die de populaire wetenschap nog populairder maken. We noemen 10 populaire wetenschap-YouTubers die je zeker moet volgen. 1. Mark Rober Mark Rober werkte ooit bij NASA en runt nu een heel succesvol YouTube-kanaal waar maar liefst 48,5 miljoen mensen op geabonneerd zijn. Zijn presentatiestem moet je maar net liggen, maar Rober leert je wel elke aflevering weer leuke dingen die allemaal raakvlak hebben met populaire wetenschap. Hij doet het leuk en heeft ook een succesvol bedrijf om kinderen enthousiast te maken voor wetenschap, dus daar zijn we helemaal voor.

2. Kurzgesagt Kurzgesagt is Duits voor ‘kortgezegd’ en dat is ook precies wat je op dit YouTube-kanaal krijgt: elke maand ongeveer een geanimeerde video over wetenschap. Er zijn honderden video’s om uit te kiezen en dat is indrukwekkend voor zo’n arbeidsintensieve manier van video’s maken. Het ene onderwerp zal je meer liggen dan het andere, maar ze hebben wel heel slim en op een toffe manier een grote verscheidenheid aan wetenschappelijke onderwerpen opgetekend.

3. Veritasium Veritasium wordt gerund door Dr. Derek Muller en hierin worden opmerkelijke, wetenschappelijke onderwerpen aangesneden waar je misschien nooit aan hebt gedacht. Soms gaat het meer de natuurkundige manier op, soms de psychologie in: het is elke keer weer een verrassing wat je weer gaat leren en dat maakt Veritasium een populair kanaal.

4. CrashCourse Dit YouTube-kanaal bestaat al sinds 2006 (!) en werd gestart door John en Hank Green, die duidelijk de rest van de wereld wat wilden leren. Inmiddels volgen 15,5 miljoen abonneer dit kanaal, waarop soms wat overdreven Amerikaans een groot aantal onderwerpen nader wordt uitgelegd, inclusief leuke animaties, maar ook met echte mensen die je iets vertellen. Soms is het niet helemaal duidelijk of het nou voor volwassenen of voor kinderen is, dus dat laten we verder aan jou over om te bepalen:

5. AsapSCIENCE Wil je naast uitleg krijgen over populaire wetenschap ook wat nieuws horen dat net is ontdekt? De mensen achter AsapSCIENCE weten een soort uitleg te geven naast het nieuws, en dat maakt het ook nog heel actuele, relevante wetenschap. De Canadese Mitchell Moffit en Gregory Brown doen het leuk en maken gebruik van stifttekeningen om je meer te vertellen, wat verrassend rustgevend is om te kijken.

6. SmarterEveryDay Was jij altijd dol op Mythbusters? Dan is SmarterEveryDay een kanaal om in de gaten te houden. Hier doet Destin Wilson Sandlin allerlei leuke experimenten, zoals het aansteken van een lucifer met een kogel. Het leuke is dat hij het ook wel wat persoonlijker maakt: het is ook allemaal niet zo gelikt en dat maakt het een heel authentiek geheel.

7. Dr. Becky Wil je liever specifiek meer over de ruimte weten, dan ben je bij Dr. Becky aan het juiste adres. Er is natuurlijk een ontelbare hoeveelheid informatie te halen uit het universum, maar dan nog is het indrukwekkend hoeveel video’s ze al heeft gemaakt over dit onderwerp. Ze is wel wat serieuzer en komt niet met tierelantijnen en geluidseffecten, maar ze leert je wel ontzettend veel over de ruimte.

8. TKOR Wat we leuk vinden aan The King of Random is dat de maker van het kanaal, Grant Thompson, met allerlei wetenschappelijke experimenten komt die je thuis ook kunt doen. Soms ook niet, maar dan is het juist fijn dat hij het wel doet en we gewoon lekker mee kunnen kijken zonder dat we naar de Gamma hoeven.

9. MinuteEarth MinuteEarth moet in dit lijstje voorbijkomen, omdat het kanaal altijd komt met originele invalshoeken die in videovorm worden uitgekauwd in een grappige animatie. Er wordt gekeken naar wat er wordt besproken op internet, maar vooral welke gekke ideeën er soms bestaan over wetenschappelijke onderwerpen. Erg leuk.

10. Backyard Scientist Er zijn veel YouTubers die mensen aan de populaire wetenschap willen krijgen door zelf met een soort onzinnige uitvindingen te komen. Of soms heel zinnig, want we kijken er graag naar. TheBackyardScientist maakt vaak ook echt dingen -of doet experimenten- die je zelf niet zo snel zo aanpakken, maar wel wil zien. Kevin Kohler zegt het zelf ook: ik doe het, dan hoef jij het niet te doen. Thanks Kev.