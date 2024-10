The Electric State is Netflix’ nieuwe gooi naar sci-fi-succes

Millie Bobby Brown kennen we als Eleven uit Stranger Things en als de damsel in distress uit Damsel, naast natuurlijk haar geweldige rol in Enola Holmes. De Netflix-ster schittert binnenkort weer in een nieuw avontuur, namelijk een sci-fi film genaamd The Electric State.En dat doet ze niet alleen: Chris Pratt, die als Star Lord uit Guardians of the Galaxy zeer bekend is met science fiction, doet ook mee.

De Russo-broers

Misschien is er iets dat wij nog wel spannender en leuker vinden aan dit nieuwe filmproject van de Rode N: de regisseurs zijn de Russo-broers. We zijn nog steeds het in de ziel snijdende Cherry aan het verwerken van deze twee, al hebben ze vooral furore gemaakt als de mensen achter diverse Marvel-films. Zeer geliefde Marvel-films zelfs: we noemen Avengers: Endgame, Avengers: Inifinity War en een tweetal Captain America-films. Die laten wel een indruk achter. The Electric State is hun nieuwe filmproject nadat er dit jaar helemaal geen Russo-films zijn verschenen.