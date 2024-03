​Netflix-kijktip: Damsel test de helderheid van je televisie

Er is veel tofs op Netflix verschenen deze week, we hadden het al over The Gentlemen van Guy Ritchie en de bizarre true crime over kinderen in een soort strafkamp genaamd The Program: Cons, Cults and Kidnapping . We zitten hem nog steeds een beetje te spacen van Spaceman, maar we hebben ook een andere film gezien: Damsel, en dat was er eentje die Netflix zelf enorm veel plugde. Maakt-ie het waar?

Internationale Vrouwendag

Het is vandaag 8 maart en dat betekent dat het Internationale Vrouwendag is. Daar kun je een mening over hebben, maar het is wel duidelijk dat Netflix juist deze film vandaag heeft uitgebracht. De Damsel in Distress is de dame in nood, de Princess Peach voor Mario, de Rapunzel die uit haar toren moet worden gered door een prins. Er zijn enorm veel voorbeelden van films waarin zo’n dame in nood dan door een man wordt gered. Maar kan dat niet anders, moeten ze bij Netflix hebben gedacht. En zo werd Damsel geboren.

Netflix heeft het slim aangepakt: ze laten deze film namelijk vooral bestaan rondom Millie Bobby Brown, die zichzelf onsterfelijk heeft gemaakt in Stranger Things. Ze speelt Eleven fenomenaal, maar is daarnaast in het echt ook een enorm toffe jongedame die onder andere een van de favoriete gasten van Jimmy Fallon is. Ze was eerder al te zien de twee films Enola Holmes op Netflix, maar nu in een nieuwe IP, Damsel. Hoewel, helemaal nieuw voelt het niet.