Nieuwe Netflix serie van Guy Ritchie The Gentleman scoort nu al

Als het gaat om het vinden van je eigen stijl in de filmwereld, is Guy Ritchie een meester in zijn vak. Terwijl sommige regisseurs constant experimenteren, heeft Ritchie zijn specialiteit gevonden in het genre van misdaadkluchten, en zijn nieuwste project, een tv-adaptatie van zijn iconische film "The Gentlemen", belooft alle kenmerken van zijn kenmerkende stijl.

De serie, die op 7 maart zijn debuut maakt op Netflix, volgt het verhaal van Eddie, een onverwachte erfgenaam van een uitgestrekt landgoed dat ook dienst doet als een clandestiene hub voor drugshandel. Gedreven door de noodzaak om de criminele operatie te ontmantelen, neemt Eddie het recht in eigen handen, en de acht afleveringen beloven een opwindende reis vol met plotwendingen en actie.